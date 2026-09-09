El PSV arranca este jueves su aventura en la fase de liga de la Champions League contra el Shakhtar Donetsk. Peter Bosz introduce algunos cambios, según pronostica Voetbalzone. El encuentro en el Philips Stadion comienza a las 18:45 y podrá verse en directo en Ziggo Sport Select.

Matej Kovar estará bajo palos en el PSV, que quiere trasladar a Europa su buen momento en la Vriendenloterij Eredivisie. Sergiño Dest ocupará la banda derecha, mientras que Filip Kostic debutará como titular en la izquierda. Todo ello debido a la sanción de Mauro Júnior.

Lutsharel Geertruida dejó una gran impresión el pasado sábado contra el Ajax (victoria por 1-3) e incluso marcó de bella factura. Armando Obispo será su pareja en el eje de la zaga ante el Shakhtar.

Bosz no apuesta en el centro del campo por Noah Fernandez, sino por Paul Wanner, que el sábado rindió a gran nivel tras entrar desde el banquillo ante el Ajax. Kodai Sano y Guus Til completan este jueves el centro del campo del PSV.

El técnico del PSV mantiene arriba a nombres de confianza. El incansable Ivan Perisic será el extremo derecho, con el muy comentado Ruben van Bommel en la izquierda. Ricardo Pepi será la referencia ofensiva del vigente campeón de liga.

El PSV cargó de confianza el pasado sábado con la victoria por 1-3 sobre el Ajax. El Shakhtar se impuso a domicilio al FC Karpaty Lviv (1-2) y ocupa la segunda plaza de la liga ucraniana.

Posible alineación del PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Wanner, Sano, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.