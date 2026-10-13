Posible alineación del PSV: Bosz cambia el once en todas sus líneas para la Champions League

El PSV se enfrenta este martes al RB Leipzig en la Champions League y Voetbalzone prevé que el entrenador Peter Bosz introduzca algunos cambios respecto a la victoria por 2-0 del viernes ante el sc Heerenveen. El partido en Alemania comenzará a las 21:00 y podrá verse en directo por Ziggo Sport Select.

Matej Kovar estará bajo palos en el Red Bull Arena. Sergiño Dest mantendrá su puesto como lateral derecho, mientras que Lutsharel Geertruida sustituirá a Ryan Flamingo en el centro de la defensa. Armando Obispo será su compañero y Filip Kostic partirá como lateral izquierdo.

Mauro Júnior pasó al centro del campo tras el descanso del partido del viernes contra el Heerenveen y comenzará ante el Leipzig en esa línea. Por ello, Noah Fernandez irá al banquillo. Kodai Sano y Guus Til completarán el centro del campo del PSV.

Ivan Perisic regresará al ataque como extremo derecho, mientras que Ruben van Bommel deberá generar peligro por la izquierda. Sven Mijnans volverá a ser la referencia ofensiva del PSV debido a la lesión de Ricardo Pepi.

El PSV ganó confianza con una victoria por 2-0 en casa. El Leipzig goleó 6-0 al Eintracht Frankfurt. Un ensayo general formidable antes de los grandes partidos contra el PSV, el Bayern Múnich y el Real Madrid.

Posible alineación del PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro Júnior, Sano, Til; Perisic, Mijnans, Van Bommel.