A las 20.00 horas, el NEC comienza en El Pireo el primero de los dos partidos ante el Olympiakos en la tercera ronda previa de la Champions League. ¿Qué once jugadores mandará Dick Schreuder al campo? Voetbalzone no espera sorpresas en el equipo de Nimega.

Schreuder apuesta por los mismos once jugadores que salieron de inicio el pasado fin de semana contra el Sevilla (1-2). Gonzalo Crettaz volverá a defender la portería del conjunto de Nimega. El técnico mantiene para el argentino el trío defensivo que también jugó con frecuencia junto durante la pretemporada.

Tobias Storm, Philippe Sandler y Deveron Fonville forman, igual que ante el Sevilla y el SV Elversberg, la zaga. En el centro del campo, Darko Nejasmic y Kodai Sano serán los encargados de la contención, mientras que Sami Ouaissa y Clement Bischoff ocuparán las bandas.

El capitán Tjaronn Chery y Noé Lebreton tendrán libertad para generar peligro ofensivo por detrás del delantero. Chery, de 37 años, sigue demostrando ser de gran valor para el NEC y también empezará como titular en El Pireo.

Bryan Linssen será el hombre más adelantado. El atacante, de 36 años, ya ha vivido mucho en su carrera, pero disputará por primera vez la ronda previa de la Champions League.

Posible alineación del NEC: Crettaz; Storm, Sandler, Fonville; Ouaissa, Nejasmic, Sano, Bischoff; Lebreton, Chery; Linssen.



