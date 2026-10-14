El Feyenoord busca la revancha en la Champions League tras la derrota por 5-1 ante el FC Barcelona el mes pasado. Giovanni van Bronckhorst mantendrá el miércoles contra el Como el once que ganó 2-0 al AZ, según pronostica Voetbalzone. El encuentro en De Kuip comenzará a las 18:45 y podrá verse en directo por Ziggo Sport Select.

Tjark Ernst estará bajo palos ante los italianos. Givairo Read, por la derecha, y Javi López, por la izquierda, ocuparán los laterales del Feyenoord. Jeremiah St. Juste y Mika Mármol formarán la pareja de centrales del equipo de Róterdam. Tsuyoshi Watanabe vuelve a estar completamente recuperado y podría entrar como suplente.

Van Bronckhorst no prepara sorpresas en el centro del campo del Feyenoord. Eso significa que Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline y Gjivai Zechiël serán titulares ante el Como.

En la delantera del equipo local también estarán los habituales. Anis Hadj Moussa jugará por la derecha y Luciano Valente, que atraviesa un buen momento de forma, por la izquierda. Nacho Ferri, que marcó ante el AZ, será el delantero centro del Feyenoord.

El Feyenoord causó una buena impresión ante el AZ y, por ahora, lidera la Vriendenloterij Eredivisie. El Como ocupa la zona alta de la Serie A y el domingo sumó un punto ante la AS Roma (0-0), que vio cómo Donyell Malen era expulsado con roja.

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El Como inició su andadura en la Champions League con una contundente victoria por 4-1 sobre el RB Leipzig, rival del PSV este martes. El Feyenoord, por su parte, cayó por un amplio margen en Barcelona.

Posible alineación del Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.