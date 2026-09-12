Posible alineación del Feyenoord: la variante exitosa tiene la preferencia

El Feyenoord busca ante el PEC Zwolle revancha por la derrota por 5-1 contra el FC Barcelona en la Champions League. Luciano Valente parece adelantarse a la línea de ataque, según pronostica Voetbalzone. El PEC Zwolle - Feyenoord comienza el domingo a las 16:45 y podrá verse en directo por ESPN 2.

Tjark Ernst empezará bajo palos en Zwolle pese a un duelo complicado en Barcelona. Givairo Read (derecha) y Mika Mármol (izquierda) serán los laterales del Feyenoord. Jeremiah St. Juste y Tsuyoshi Watanabe formarán el eje de la defensa del conjunto de Róterdam.

Charles Vanhoutte y Gjivai Zechiël volverán a tener un puesto en el once en el centro del campo. Oussama Targhalline entró desde el banquillo contra el Barcelona y Giovanni van Bronckhorst quedó satisfecho con su actuación. «Queríamos cambiar algo en la segunda mitad en cuanto a la presión, especialmente con Valente en la banda para meternos más en el partido. Oussama lo interpretó bien, lo que te permitía presionar un poco más arriba. Esa es una de las virtudes de Targhalline», dijo el entrenador este viernes en una comparecencia ante los medios.

Anis Hadj Moussa ocupará el costado derecho en ataque, con Luciano Valente actuando desde la izquierda. Nacho Ferri, al que le anularon un gol contra el Barcelona por fuera de juego, será la referencia ofensiva del Feyenoord en Zwolle.

El Feyenoord ganó la semana pasada por 1-3 en su visita al NEC. El PEC sumó un meritorio punto contra el Sparta Rotterdam (2-2) y ocupa la zona media de la Vriendenloterij Eredivisie.

Posible alineación del Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.