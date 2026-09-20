Posible alineación del Feyenoord: la formación del éxito recibe una nueva oportunidad

El Feyenoord se mide este domingo al FC Utrecht y el entrenador Giovanni van Bronckhorst parece dispuesto a mantener el once que la semana pasada ganó por 0-7 en casa del PEC Zwolle. El duelo en De Kuip comienza a las 12:15 y podrá verse en directo por ESPN 2.

Tjark Ernst volverá a estar bajo palos en el conjunto de Róterdam. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe y Mika Mármol formarán, de derecha a izquierda, la defensa ante el FC Utrecht.

Tampoco hay sorpresas en el centro del campo del Feyenoord. Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël y Oussama Targhalline también tendrán un puesto en el once por decisión de su entrenador ante los visitantes de Utrecht.

Anis Hadj Moussa arrancará por la derecha, con Nacho Ferri como referencia junto a él. Luciano Valente partirá desde la izquierda y tendrá libertad para ir hacia dentro, de modo que se genere espacio para Mármol.

«Si miras las últimas alineaciones, está muy claro cómo jugamos con Luciano partiendo desde la izquierda. Ese es el equipo que ha rendido bien en las últimas semanas. Eso es, por supuesto, lo que buscas», explicó Van Bronckhorst el viernes en una comparecencia ante los medios.

El Feyenoord ganó con autoridad al PEC y ahora es tercero, a dos puntos del líder, el PSV. El FC Utrecht está en la zona media de la tabla tras la victoria in extremis (1-2) ante el Excelsior.

Posible alineación: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.