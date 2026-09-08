El Feyenoord abre el miércoles la temporada de la Champions League con una visita al FC Barcelona. Anis Hadj Moussa estará normalmente en el once inicial, según pronostica Voetbalzone. El FC Barcelona - Feyenoord comienza a las 18:45 y podrá verse en directo en el canal principal de Ziggo Sport.

Tjark Ernst defenderá la portería del conjunto de Róterdam. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe y Mika Mármol (de derecha a izquierda) forman la defensa del Feyenoord en el Spotify Camp Nou.

Giovanni van Bronckhorst apuesta por nombres de confianza en el centro del campo del Feyenoord: Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte y Luciano Valente. Oussama Targhalline puede esperar una oportunidad desde el banquillo en Barcelona.

Hadj Moussa, que vio frustrado su traspaso al Al-Ittihad y se perdió el duelo con el NEC por haber llegado tarde dos veces, arrancará en ataque por la banda derecha. Nacho Ferri será la referencia ofensiva y Gaoussou Diarra deberá aportar el peligro desde la izquierda.

Reiss Nelson todavía no tiene permiso de trabajo y por eso no entra en la convocatoria del Feyenoord. Jerayno Schalken, que dejó una buena impresión contra el NEC, sí ha viajado a España con Van Bronckhorst.

Posible alineación del Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Zechiël, Vanhoutte, Valente; Hadj Moussa, Ferri, Diarra.