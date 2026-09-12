El Ajax busca revancha en la Eredivisie Vriendenloterij tras la derrota por 1-3 contra el PSV. El entrenador Míchel cambia su equipo en varios puestos para medirse al Fortuna Sittard, según pronostica Voetbalzone. El duelo en Limburgo comienza a las 20:00 y podrá verse en directo por ESPN 1.

Marc-André ter Stegen estará bajo palos en Sittard. Anton Gaaei será la pieza más a la derecha en la defensa de cuatro. Thilo Kehrer sustituye a Aaron Bouwman, que debe recuperarse tras la carga de Ruben van Bommel de la semana pasada. Youri Baas será el compañero de Kehrer en defensa contra el Fortuna. Caio Henrique arrancará como lateral izquierdo.

Sofyan Amrabat debutó contra el PSV como suplente y esta vez será titular. Davy Klaassen y Julian Brandt completan el centro del campo del Ajax ante el equipo de Danny Buijs. Jorthy Mokio da, por tanto, un paso atrás momentáneamente.

Steven Berghuis vuelve a tener la oportunidad de demostrar su valía como extremo derecho, mientras que Abdellah Ouazane podrá exhibir sus cualidades por la izquierda. Tolu Arokodare será la referencia ofensiva de los visitantes de Ámsterdam.

El Ajax compitió bien durante mucho tiempo contra el PSV, pero acabó perdiendo en casa por 1-3. El Fortuna venció por 2-3 al ADO Den Haag, que pelea en la zona baja, y con ello se instaló en la zona alta media de la Eredivisie.

Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Caio Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Arokodare, Ouazane.