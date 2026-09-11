El Ajax busca revancha en la Eredivisie Vriendenloterij tras la derrota por 1-3 ante el PSV. El entrenador Míchel introduce varios cambios en su equipo para medirse al Fortuna Sittard, según pronostica Voetbalzone. El duelo en Limburgo comienza a las 20:00 y podrá verse en directo por ESPN 1.

Marc-André ter Stegen estará bajo palos en Sittard. Anton Gaaei será la pieza más a la derecha en la defensa de cuatro. Thilo Kehrer sustituye a Aaron Bouwman, que debe recuperarse tras la entrada de Ruben van Bommel de la semana pasada. Youri Baas será el compañero de Kehrer en el centro de la defensa ante el Fortuna. Caio Henrique arrancará como lateral izquierdo.

Sofyan Amrabat debutó contra el PSV como suplente y esta vez saldrá de inicio. Davy Klaassen y Julian Brandt completan el centro del campo del Ajax ante el equipo de Danny Buijs. Jorthy Mokio, por tanto, da un paso atrás de momento.

Steven Berghuis vuelve a tener la oportunidad de demostrar su valía como extremo derecho, mientras que Abdellah Ouazane podrá exhibir su talento por la izquierda. Tolu Arokodare será la referencia ofensiva de los visitantes de Ámsterdam.

El Ajax compitió durante mucho tiempo de tú a tú con el PSV, pero acabó perdiendo en casa por 1-3. El Fortuna derrotó al ADO Den Haag, que lucha en la zona baja, por 2-3 y se asentó así en la parte alta media de la Eredivisie.

Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Caio Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Arokodare, Ouazane.