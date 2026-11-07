El Ajax buscará este domingo su sexta victoria consecutiva ante el FC Twente. La gran pregunta ahora es si Julian Brandt estará en condiciones de jugar el partido en Enschede. El encuentro comenzará a las 14:30 en el Grolsch Veste y podrá verse en directo por ESPN 1.

Míchel Sánchez mantiene a Lucas Rosa (derecha) y Owen Wijndal (izquierda) como laterales ante el Twente. Aaron Bouwman sustituye a Thilo Kehrer y Dies Janse será el otro defensa central.

Debido a la lesión de Sofyan Amrabat, Youri Baas volverá a jugar en el centro del campo del Ajax. Jorthy Mokio y Julian Brandt completan el mediocampo del equipo de Ámsterdam. Brandt no jugó contra el FC Midtjylland, pero Míchel expresó enseguida su esperanza de que el alemán regresara pronto.

«Julian siempre es una buena opción. Es un jugador importante para nosotros. Al final tomaremos una decisión según cómo veamos que se recuperan los jugadores de cara al domingo», dijo el entrenador español el viernes en una comparecencia ante la prensa.

El capitán Davy Klaassen será titular como extremo derecho retrasado, con Abdellah Ouazane en la banda izquierda. Tolu Arokodare, que marca con frecuencia, será la referencia en el centro del ataque del Ajax.

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Ha sido, por tanto, una buena semana para el Ajax, con la victoria ante el AZ (1-0) y la goleada por 1-6 al Midtjylland. El Twente ganó confianza con un triunfo por 3-1 ante el Pafos en la Conference League.

Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Janse, Wijndal; Baas, Mokio, Brandt; Klaassen, Arokodare, Ouazane.