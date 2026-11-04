El Ajax afronta el partido del jueves a domicilio contra el FC Midtjylland en la Conference League con numerosas bajas. El entrenador Míchel Sánchez tendrá que buscar soluciones para confeccionar una alineación competitiva. El encuentro europeo en Dinamarca comenzará a las 18:45 y podrá verse en directo por Ziggo Sport Select.

Este miércoles se confirmó que Sofyan Amrabat, Julian Brandt, Viktor Tsygankov y Anton Gaaei no estarán disponibles el jueves para el Ajax. Simon Adingra, Kasper Dolberg e Yves Bissouma tampoco podrán jugar. Steven Berghuis y Daley Blind ya están recuperados, y el primero apunta a la titularidad.

Marc ter Stegen estará bajo palos en la MCH Arena. Lucas Rosa ocupará el lateral derecho y Owen Wijndal, el izquierdo. Aaron Bouwman y Youri Baas formarán la pareja de centrales del conjunto de Ámsterdam ante el Midtjylland.

Las numerosas bajas obligan a Míchel a buscar soluciones en el centro del campo. El capitán Davy Klaassen y Jorthy Mokio contarán esta vez con el apoyo de Oscar Gloukh, a quien el técnico español suele utilizar como extremo izquierdo.

Berghuis ya ha entrado desde el banquillo en un par de ocasiones y ahora será titular con el Ajax. Tolu Arokodare será la principal referencia ofensiva de los visitantes de Ámsterdam, con Abdellah Ouazane por la izquierda.

Próximos partidos MID Conference League 12:45 AJX

El Ajax tuvo un buen ensayo general para el jueves con una victoria por 1-0 ante el AZ. El Midtjylland ganó 2-3 al FC Nordsjælland en un encuentro espectacular y lidera la Superligaen con dos puntos de ventaja sobre su perseguidor, el FC Copenhague.

Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Tolu, Ouazane.