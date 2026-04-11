Posible alineación del Ajax: Óscar García realiza dos cambios en el once inicial

El Ajax busca redimirse tras la humillante derrota 1-2 ante el FC Twente. Para ello, visitará este sábado al colista, el Heracles Almelo. Al entrenador Óscar García le preocupa especialmente el centro del campo del equipo de Ámsterdam. El Heracles-Ajax comienza a las 21:00 y se podrá ver en directo en ESPN 2.

Davy Klaassen, Youri Regeer y Kian Fitz-Jim tampoco estarán disponibles contra el Heracles. Además, el defensa Takehiro Tomiyasu no está en condiciones de ser titular en Almelo, mientras que Joeri Heerkens se perderá varios partidos por una lesión de tobillo.

Maarten Paes, pese a las críticas, seguirá en la portería. Anton Gaaei y Lucas Rosa actuarán como laterales, con Josip Sutalo y Youri Baas en el centro de la defensa.

Jorthy Mokio, que firmó el jueves su renovación, busca brillar en Almelo. Sean Steur vuelve al once, y Oscar Gloukh recibe otra oportunidad por las bajas en la medular.

Steven Berghuis actúa por derecha, mientras que por izquierda lo hace Mika Godts. En punta, Wout Weghorst, autor del gol ante el FC Twente, lidera el ataque ante su exequipo.

El segundo puesto parece lejos: el Feyenoord, seis puntos por encima, visita al NEC, tercero a solo un punto.

Once probable del Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Steur, Gloukh, Mokio; Berghuis, Weghorst, Godts.