Posible alineación del Ajax: Míchel cambia el equipo en todas las líneas

El Ajax recibe este martes la visita del recién ascendido Willem II. El técnico Míchel cambiará su once en todas las líneas, según pronostica Voetbalzone. El duelo en el Johan Cruijff ArenA comienza a las 20:00 y podrá verse en directo en ESPN 2.

Lucas Rosa recibe la preferencia sobre Anton Gaaei en el lateral derecho. Thilo Kehrer firmó un sólido debut como titular contra el Fortuna Sittard y volverá a formar en el centro de la zaga junto a Youri Baas. Caio Henrique mantiene su puesto en el costado izquierdo de la defensa.

Sofyan Amrabat y Julian Brandt volverán a arrancar en el centro del campo del Ajax. El técnico español del conjunto de Ámsterdam se decanta esta vez por Davy Klaassen, por lo que Jorthy Mokio empezará en el banquillo.

Steven Berghuis será el asistente por la derecha en ataque, con Abdellah Ouazane actuando desde la izquierda. Tolu Arokodare será la referencia del Ajax ante los visitantes de Tilburg.

El Ajax logró imponerse al Fortuna por un contundente 1-5 y, por tanto, afronta con confianza el duelo ante el Willem II. El conjunto de Tilburg sumó un meritorio punto en su partido a domicilio contra el colíder AZ (1-1).

Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Tolu, Ouazane.