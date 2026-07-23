Posible alineación del Ajax: Míchel alineará a dos fichajes del verano

El Ajax se mide al FK Vojvodina en la segunda ronda previa de la Conference League. Voetbalzone prevé que Míchel alinee a dos fichajes. Ziggo Sport lo emitirá a las 20:00.

Con Ter Stegen aún ausente, Maarten Paes será el portero. Los laterales serán Lucas Rosa (derecha) y Caio Henrique (izquierda), mientras que la zaga la formarán Aaron Bouwman y Daley Blind.

Youri Regeer controla el centro del campo, mientras Davy Klaassen y Oscar Gloukh se encargan de la conexión con la delantera.

Kasper Dolberg, que ya jugó ante Olympiacos, será titular. Steven Berghuis actuará en la derecha y Mika Godts aportará peligro desde la izquierda.

La vuelta se jugará el jueves 30 de julio, aunque antes el Ajax afrontará un amistoso contra el Burnley. Si elimina al Vojvodina, avanzará a la tercera ronda y podría alcanzar la fase de play-offs.

Alineación probable del Ajax: Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Henrique; Regeer, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Godts.