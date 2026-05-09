Posible alineación del Ajax: García elige entre Dolberg y Weghorst

El Ajax necesita vencer al FC Utrecht el domingo en el Johan Cruijff ArenA para asegurar el tercer puesto de la Vriendenloterij Eredivisie. Óscar García ya tendría su once ideal, según Voetbalzone.El partido arranca a las 16:45 en Ámsterdam y se emitirá en ESPN 3.

Maarten Paes sigue en la portería. En defensa repiten Anton Gaaei y Lucas Rosa como laterales, con Josip Sutalo y Youri Baas en el centro.

Davy Klaassen, ya recuperado, aún no será titular. Youri Regeer, Ko Itakura y Jorthy Mokio conforman el centro del campo.

Kasper Dolberg, tras su gran actuación ante el PSV, mantiene la confianza del técnico. Wout Weghorst ya está en forma, pero deberá esperar su oportunidad. Steven Berghuis aportará peligro por la derecha y Mika Godts ocupará la izquierda.

A dos jornadas del final, el Ajax está a un punto del tercer puesto, ocupado por el NEC, que visita al FC Groningen.

Once probable del Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Regeer, Itakura, Mokio; Berghuis, Dolberg, Godts.