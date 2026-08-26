Posible alineación del Ajax: este delantero será titular el jueves contra el FC Sion

El Ajax se enfrenta de nuevo este jueves por la noche al FC Sion en los play-offs de la Conference League. Voetbalzone espera la misma alineación que hace una semana, cuando ganó por 2-4 en Suiza. El duelo en Ámsterdam comienza a las 20:00 y podrá verse en directo en ESPN 1.

Marc-André ter Stegen estará bajo palos en el Johan Cruijff ArenA. Anton Gaaei, en la derecha, y Caio Henrique, en la izquierda, serán los laterales del Ajax. Aaron Bouwman y Youri Baas formarán el eje de la defensa del conjunto de Ámsterdam. Daley Blind aún no está lo suficientemente en forma como para tener minutos.

Youri Regeer deberá aportar el control en el centro del campo del Ajax. Davy Klaassen y el recién fichado Julian Brandt serán los encargados de conectar con la línea de ataque.

Steven Berghuis, que parece tener permiso para dejar el Ajax, arrancará como extremo derecho ante el Sion. Oscar Gloukh ocupará la banda izquierda, con Marcos Leonardo de nuevo como delantero más adelantado en el equipo local. Kasper Dolberg volverá a ser, por tanto, suplente.

El Ajax ganó la semana pasada por 2-4 en suelo suizo. La fase de liga de la Conference League está, por tanto, muy cerca para el equipo del entrenador Míchel, aunque el Sion no debe ser subestimado.

Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Caio Henrique; Regeer, Klaassen, Brandt; Berghuis, Marcos Leonardo, Gloukh.