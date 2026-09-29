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imago-sport-1083877034.jpgANP
Rian Rosendaal
Traducido por

Posible alineación de la selección neerlandesa: Xavi modifica su equipo en dos líneas

Grecia vs Holanda
Grecia
Holanda
UEFA Nations League A

La selección neerlandesa reanuda este jueves la Liga de Naciones con un partido fuera de casa ante Grecia. El seleccionador Xavi introduce dos cambios en su equipo, según pronostica Voetbalzone. El duelo de Países Bajos comienza a las 20:45 y podrá verse en directo en NPO3. 

Bart Verbruggen mantiene la confianza de Xavi y comenzará bajo palos. Denzel Dumfries (derecha) y Micky van de Ven (izquierda) serán los laterales en la defensa de cuatro que emplea el técnico español.

Xavi sacrifica a Jan Paul van Hecke en el centro de la defensa tras su actuación contra Serbia. Theo Janssen incluso calificó al defensor en Rondo como el «eslabón más débil de la selección neerlandesa». Jurriën Timber tendrá ahora una oportunidad junto al capitán Virgil van Dijk.

No hay sorpresas en el centro del campo de Países Bajos. Eso significa que Joey Veerman volverá a salir de inicio y que también habrá puestos en el once para Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders.

Ruud Gullit se mostró muy satisfecho en Rondo con el trabajo de Crysencio Summerville y Mexx Meerdink, que marcó dos veces el domingo en Belgrado. Ambos atacantes también serán titulares contra Grecia.

UEFA Nations League A
Grecia crest
Grecia
GRE
Holanda crest
Holanda
HOL

Xavi tuvo que borrar por lesión el nombre de Cody Gakpo, que ha abandonado la concentración de Países Bajos. Ruben van Bommel tendrá ahora la oportunidad de demostrarlo como extremo izquierdo.

Posible alineación de la selección neerlandesa: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Meerdink, Van Bommel.

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