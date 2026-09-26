La selección de Países Bajos continúa el domingo la fase de grupos de la Nations League contra Serbia. El seleccionador Xavi introduce dos cambios en su once, según pronostica Voetbalzone. El partido en Belgrado comienza a las 18:00 y podrá verse en directo por NPO1.

Bart Verbruggen volverá a empezar bajo palos en la selección de Países Bajos, que rescató un punto in extremis contra Alemania (1-1). Denzel Dumfries (derecha) y Micky van de Ven (izquierda) serán los laterales. El capitán Virgil van Dijk estará acompañado por Jan Paul van Hecke, que recibió bastantes críticas tras su actuación del jueves.

Joey Veerman entró con fuerza contra Alemania y el domingo tendrá la oportunidad de demostrarlo desde el inicio. Quinten Timber tendrá que conformarse, por tanto, con un puesto en el banquillo. Además, no habrá más cambios en el centro del campo, por lo que Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders serán titulares.

Brian Brobbey se cayó de la convocatoria por lesión y fue sustituido en la selección de Países Bajos por Joshua Zirkzee. Sin embargo, Mexx Meerdink será el referente ofensivo contra el conjunto serbio. El jugador del AZ dejó una buena impresión durante su entrada ante Alemania y vio cómo le anulaban un gol. "Lo ha hecho bien y es el único delantero. Yo diría que hay que mantenerle", dijo Rafael van der Vaart en la NOS.

Crysencio Summerville mantiene su puesto en el once por la derecha, con Cody Gakpo, que marcó contra Alemania, actuando desde la izquierda. Ruben van Bommel firmó una bonita asistencia en el tiempo de descuento, pero volverá a empezar en el banquillo.

Posible alineación de la selección de Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Meerdink, Gakpo.