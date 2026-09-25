Posible alineación de la selección neerlandesa: Xavi cambia el once en dos posiciones

La selección neerlandesa continúa el domingo la fase de grupos de la Nations League contra Serbia. El seleccionador Xavi cambia su once en dos posiciones, según pronostica Voetbalzone. El partido en Belgrado comienza a las 18:00 y podrá verse en directo por NPO1.

Bart Verbruggen volverá a empezar bajo palos en Países Bajos, que rescató un punto in extremis contra Alemania (1-1). Denzel Dumfries (derecha) y Micky van de Ven (izquierda) serán los laterales. El capitán Virgil van Dijk estará acompañado por Jan Paul van Hecke, que recibió bastantes críticas tras su actuación del jueves.

Joey Veerman entró muy bien contra Alemania y podrá demostrar su valía desde el inicio el domingo. Quinten Timber tendrá que conformarse por ello con un puesto en el banquillo. Además, no habrá más cambios en el centro del campo, por lo que Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders serán titulares.

Brian Brobbey se cayó de la convocatoria por lesión y fue sustituido en la selección neerlandesa por Joshua Zirkzee. Sin embargo, Mexx Meerdink será el referente ofensivo contra el equipo serbio. El jugador del AZ dejó una buena impresión durante su aparición desde el banquillo ante Alemania y vio cómo le anulaban un gol. ''Lo hizo bien y es el único delantero centro. Yo diría que hay que mantenerlo'', dijo Rafael van der Vaart en la NOS.

Crysencio Summerville mantiene su puesto en el once en la derecha del ataque, con Cody Gakpo, que marcó contra Alemania, actuando desde la izquierda. Ruben van Bommel firmó una gran asistencia en el tiempo de descuento, pero volverá a empezar en el banquillo.

Posible alineación de la selección neerlandesa: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Meerdink, Gakpo.