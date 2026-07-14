Posible alineación de Francia: Didier Deschamps introduce un cambio llamativo para el partido contra España

Tras dos partidos como titular, Manu Koné volverá al banquillo de Francia. L’Équipe prevé que Aurélien Tchouaméni sea titular en la semifinal del Mundial contra España.

El centrocampista del Real Madrid se quedó en el banquillo en los partidos completos contra Paraguay (0-1) y Marruecos (2-0).

Deschamps lo ve como la mejor opción para reforzar el centro del campo ante España.

La defensa se mantendría con Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne, quien al final de la temporada fichará por el París Saint-Germain.

En la medular, Tchouaméni y Adrien Rabiot liberarán a Michael Olise para que se concentre en su creatividad.

En ataque, Dembélé, Doué y Mbappé buscarán el gol. El partido empieza a las 21:00 h (hora de los Países Bajos).

Alineación probable de Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.