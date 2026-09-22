Posee cerca de 19.000 millones de euros: el futbolista más rico del mundo está "sin equipo" y espera un nuevo contrato

Un informe periodístico reveló, este martes, un auténtico apuro para el futbolista más rico del mundo, después de quedarse sin club.

El diario "Marca" afirmó que Faiq Bolkiah, considerado el futbolista más rico del mundo, se ha quedado sin equipo tras finalizar su contrato con el Ratchaburi, club que disputa la liga tailandesa.

Bolkiah, miembro de la familia real de Brunéi y nacido en Estados Unidos, jugó en las categorías inferiores y juveniles del Chelsea, el Southampton y el Leicester City, antes de dar el salto a Portugal a través del Marítimo.

El diario señaló que Bolkiah, de 28 años, ha disputado 6 partidos con la selección de Brunéi, de la que es capitán.

El patrimonio neto de Faiq Bolkiah supera los 18.698 millones de euros, ya que es sobrino del sultán de Brunéi.

Nació el 9 de mayo de 1998 en Los Ángeles, California, y es hijo del príncipe Jefri Bolkiah. Tiene una hermana melliza llamada Kiana y al menos 15 hermanos y hermanas de padre. Posee la nacionalidad de Brunéi, además de la estadounidense, y se educó en el Reino Unido.

Faiq Bolkiah se ha quedado ahora sin equipo tras finalizar su contrato con el club de fútbol Ratchaburi, que disputa la liga tailandesa, ya que no firmó con ningún club durante el último mercado de fichajes de verano.

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