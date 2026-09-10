Marino Pusic, director técnico del Al-Ahli saudí, rompió su silencio respecto a los rumores que circulan sobre la posibilidad de su salida del banquillo del equipo, revelando la existencia de una situación de inestabilidad administrativa dentro del club durante el último periodo, aunque al mismo tiempo aseguró que la directiva apuesta por su continuidad y le brinda su confianza.

Las declaraciones del entrenador llegan antes del esperado enfrentamiento que medirá al Al-Ahli con el Al-Hazem, mañana, dentro de la séptima jornada de la Liga Profesional Saudí, en medio de los crecientes rumores sobre el futuro del cuerpo técnico del equipo durante el próximo periodo.

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Pusic afirmó en declaraciones durante la rueda de prensa previa al partido ante el Al-Hazem: "Efectivamente hay una situación de inestabilidad en el Al-Ahli, y el director deportivo que me contrató fue destituido, pero la directiva me dijo que confía en mí", en clara alusión a los cambios que ha vivido el club recientemente y su impacto en el panorama administrativo.

El director técnico del Al-Ahli abordó su estilo de entrenamiento, subrayando su apego al pensamiento ofensivo con la necesidad de lograr un equilibrio, cuando dijo: "Como todo el mundo sabe, siempre me inclino por el juego ofensivo, pero no debemos ignorar el aspecto defensivo en nuestros partidos".

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Pusic defendió los resultados del Al-Ahli, considerando que las cifras no reflejan por completo lo que el equipo ofrece fuera de su estadio, señalando que el rendimiento en algunos partidos fue mejor de lo que sugieren los resultados obtenidos.

El entrenador del Al-Ahli explicó que el equipo logró de hecho dos victorias fuera de casa en la Copa del Rey, algo en lo que se apoya para reafirmar la capacidad de su equipo de ofrecer mejores niveles y conseguir resultados positivos lejos de su estadio.

Las declaraciones de Pusic sitúan el futuro del entrenador en el Al-Ahli ante un panorama más claro, después de que admitiera la existencia de turbulencias administrativas dentro del club, aunque al mismo tiempo aseguró contar con la confianza de la directiva, por lo que su concentración se mantiene actualmente en el enfrentamiento ante el Al-Hazem y en tratar de conducir al equipo a un resultado positivo que refuerce su posición y otorgue al Al-Ahli un nuevo impulso en su recorrido en la Liga.

Cabe recordar que el Al-Ahli ha sufrido 3 derrotas de un total de 6 partidos disputados en la Roshn Saudi League, al caer ante el Al-Khaleej, el Al-Hilal y el Al-Qadsiah.