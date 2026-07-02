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Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Portugal saca su artillería pesada: Ronaldo y Leão lideran el asalto a Croacia

Portugal
World Cup
Portugal vs Croacia
Croacia
C. Ronaldo
Portugal
Croacia
Canadá

Don frente a Modrić

Portugal y Croacia se miden en la ronda de 32 del Mundial 2026, en el BMO Field.

El ganador avanzará a octavos para enfrentar a España, y el perdedor quedará eliminado.

El seleccionador Roberto Martínez apostará por un once ofensivo: Cristiano Ronaldo de capitán, con Rafael Leão y Bruno Fernandes en ataque, y Vitinha junto a João Neves en el centro del campo. 

La alineación lusa queda así:

Portero: Diogo Costa.

Defensa: Rubén Dias, Renato Vieira, João Cancelo y Nuno Mendes.

World Cup
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Portugal
POR
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Croacia
CRO

Mediocampo: Bruno Fernandes, João Neves y Vitinha.

Delanteros: Cristiano Ronaldo, Rafael Leão y Pedro Neto.

Por su parte, la alineación de Croacia fue la siguiente:

Portero: Dominik Livaković.

Defensa: Josip Stanišić, Marin Bongračić, Josip Sotaló.

Centrocampistas: Mateo Kovačić, Luka Modrić, Nikola Vlašić, Martin Baturina y Petar Sučić.

Delantero: Ante Budimir e Ivan Perišić.

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