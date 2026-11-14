Portugal presenta un homenaje único a Cristiano Ronaldo; Carlos Forbs tendrá un papel destacado

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Portugal ha anunciado un homenaje especial a Cristiano Ronaldo. La Federación Portuguesa de Fútbol ha decidido cambiar a partir de ahora el diseño del emblemático dorsal 7 en honor al delantero de 41 años. Carlos Forbs será el primer jugador en lucir el número rediseñado, durante el partido de la Nations League contra Dinamarca.

Ronaldo se despidió la semana pasada de la selección portuguesa después de 23 años. Así llegó a su fin una etapa en la que el delantero se convirtió en el rostro del equipo nacional. Durante ese tiempo, su dorsal 7 adquirió un significado especial.

La Federación Portuguesa de Fútbol quiere conservar ese significado también después de la marcha de Ronaldo. Por eso ha decidido modificar el aspecto del dorsal 7 en la camiseta de la selección. De este modo, el diseño original seguirá ligado a la historia que Ronaldo escribió con Portugal.

«Es otra forma de perpetuar el significado de un número tan especial y de honrar el legado que representa para nosotros», señala la Federación Portuguesa de Fútbol. La entidad deja así claro que la decisión va mucho más allá de un simple cambio en la camiseta.

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Según la federación, el dorsal y Ronaldo están unidos de forma inseparable después de tantos años. «Hay historias, recuerdos, logros y emociones que permanecerán para siempre ligados a Cristiano Ronaldo», afirma el comunicado. La Federación Portuguesa de Fútbol quiere evitar que esa historia especial se pierda.

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«Desde hoy tenemos otro número 7 en la camiseta, con la misma esencia y el mismo orgullo. Conservamos el diseño anterior para perpetuar una historia que nunca será olvidada. ¡Gracias, Cristiano!», concluye la federación. Así, el dorsal que Ronaldo lució durante años conserva un significado simbólico permanente.

El honor de llevar el renovado dorsal 7 recaerá en Carlos Forbs. El exdelantero del Ajax será el único internacional portugués que saldrá el sábado por la noche ante Dinamarca con ese número a la espalda. Se convertirá así en el primer jugador en lucir el diseño modificado en un partido internacional.

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También en las gradas se rendirá un amplio homenaje a Ronaldo el sábado por la noche con motivo de su despedida. Según De Telegraaf, la UEFA ha autorizado una ovación de pie en el minuto siete del partido. Los aficionados presentes en el Estádio Municipal de Braga tendrán así la oportunidad de dar las gracias a su antiguo capitán.

Ronaldo puso fin a su carrera internacional con unas estadísticas impresionantes. El exdelantero del Ajax disputó 234 partidos con Portugal en 23 años y marcó nada menos que 146 goles. Además, conquistó con su país la Eurocopa de 2016 y ganó la Nations League en 2019 y 2025.

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Con la marcha de Ronaldo comienza un nuevo capítulo para la selección portuguesa. El seleccionador Jorge Jesus tendrá que seguir adelante sin quien fue su capitán durante tantos años, mientras que Forbs heredará el emblemático dorsal 7. Gracias a la decisión especial de la federación, el diseño original seguirá ligado para siempre a la historia de Ronaldo.