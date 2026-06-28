Portugal no supera a Colombia y encara un camino muy difícil hacia una posible final

Colombia se aseguró el domingo por la noche el primer puesto del grupo en el Mundial tras empatar 0-0 contra Portugal. En un duelo disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, ambos equipos crearon ocasiones, pero los porteros Camilo Vargas y Diogo Costa mantuvieron su arco a cero. Así, Colombia lideró el Grupo K y envió a Portugal a la ruta más difícil del Mundial.

Colombia salió con intensidad pese a que el empate le bastaba para ganar el grupo. Al 5’, Jhon Córdoba remató de cabeza un centro que impactó en el travesaño. Los sudamericanos siguieron generando peligro, sobre todo por la derecha, donde James Rodríguez y Jhon Arias se entendían a la perfección.

A los 18 minutos Córdoba disparó con fuerza al ángulo, pero Diogo Costa evitó el gol. Poco después, un remate de Arias, tras jugada de Rodríguez, fue despejado sobre la línea.

Portugal sufrió al inicio, pero a los 40 minutos Bruno Fernandes falló solo ante Camilo Vargas. La chilena de Cristiano Ronaldo tampoco entró y, poco después, João Félix remató por encima del arco. En la otra portería, Gustavo Puerta, Luis Díaz y James Rodríguez probaron sin éxito.

Tras el descanso, Colombia mantuvo la iniciativa. Portugal realizó dos cambios de inmediato, y poco después João Neves cabeceó alto. Acto seguido, Ronaldo disparó fuera desde cerca, pero estaba en fuera de juego.

A mitad del segundo tiempo Colombia estuvo cerca de abrir el marcador: Richard Ríos, recién ingresado, remató un centro raso de Santiago Arias y el balón se fue por la línea de fondo. Poco después, Puerta obligó a Diogo Costa a intervenir con un disparo de lejos.

A un cuarto de hora del final, Colombia reclamó otro penalti: Luis Suárez cayó tras una jugada caótica en el área, pero el árbitro determinó que había golpeado a Nuno Mendes y dejó seguir el juego.

En los últimos minutos ninguno logró el gol de la victoria y el partido terminó sin tantos.

Con este empate, Colombia terminó primera del Grupo K.

Colombia salió con intensidad pese a que el empate le bastaba para liderar el grupo. En el 5’, Jhon Córdoba remató de cabeza un centro que se fue por encima del travesaño. Los sudamericanos generaron peligro sobre todo por la derecha, con James Rodríguez y Jhon Arias conectando bien.

A los 18 minutos Córdoba disparó con fuerza al ángulo, pero Diogo Costa desvió el balón. Poco después, un remate de Arias, tras jugada de Rodríguez, fue sacado bajo los palos.

Portugal sufrió al inicio, pero a los 40 minutos reaccionó. Bruno Fernandes falló un mano a mano y Camilo Vargas respondió con una gran parada. La chilena posterior de Cristiano Ronaldo tampoco dio fruto y, poco antes del descanso, João Félix remató por encima del arco. Por su parte, Gustavo Puerta, Luis Díaz y James Rodríguez lo intentaron sin éxito.

Tras el descanso, Colombia mantuvo la iniciativa. Portugal realizó dos cambios y, poco después, João Neves cabeceó alto. A continuación, Ronaldo disparó fuera desde cerca, pero estaba en fuera de juego.

Colombia aumentó la presión y estuvo cerca de abrir el marcador a la hora de juego: el recién ingresado Richard Ríos remató un centro raso de Arias que se marchó al lateral de la red. Poco después, Puerta obligó a Diogo Costa a intervenir con un disparo lejano.

A un cuarto de hora del final, Colombia reclamó otro penalti: Luis Suárez cayó en el área tras un lío, pero el VAR determinó que él había golpeado a Nuno Mendes. Lorenzo retiró a James y a Arias, brillantes durante el partido.

En los minutos finales ninguno de los dos equipos marcó. Colombia lo intentó más, pero una media chilena de Suárez se fue por encima del larguero en el 88. Davinson Sánchez marcó de cabeza en el descuento, pero el gol fue anulado por fuera de juego. El partido terminó 0-0. Colombia lideró el grupo y en la siguiente ronda enfrentará a uno de los mejores terceros, rival aún por definir.

Para Portugal el trago es amargo: se medirá a Croacia en octavos y podría cruzarse con España y Francia en rondas posteriores.