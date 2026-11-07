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Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
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Portugal no lo hizo: una aerolínea holandesa homenajea a Cristiano Ronaldo de una manera insólita

C. Ronaldo
Portugal
Al Nasr FC
Portugal vs Dinamarca
Dinamarca
UEFA Nations League A
Portugal
Arabia Saudí
Dinamarca

Un gesto que impresiona

Una compañía aérea neerlandesa quiso homenajear al portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí, de una forma insólita que la propia selección de Portugal no llevó a cabo tras su retirada del fútbol a nivel internacional.

Ronaldo anunció anteayer jueves su retirada del fútbol a nivel internacional, tras 23 años en la selección de Portugal, durante los cuales conquistó el título de la "Eurocopa 2016" y la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025.

Unas 24 horas después de su retirada, la compañía aérea neerlandesa Transavia decidió reservar el asiento número "7C" de los vuelos con destino a la ciudad portuguesa de Funchal, lugar de nacimiento de Ronaldo.

La compañía neerlandesa publicó, a través de su cuenta oficial en "Instagram", una imagen del interior de uno de sus aviones, con la camiseta número 7 de Ronaldo con la selección de Portugal en uno de sus asientos.

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14 nov 2026

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La compañía dijo en su comunicado: "CR7 cuelga las botas, y nuestro asiento número 7C también ha sido reservado en nuestros vuelos a Funchal".

Funchal es uno de los cerca de 110 destinos en todo el mundo a los que vuelan los aviones de la compañía "Transavia", que tomó esta decisión para inmortalizar el recuerdo de la retirada internacional de Ronaldo a través del vuelo con destino a su lugar de nacimiento.

Cabe destacar que la selección de Portugal no dio ese paso, debido a su sujeción a los reglamentos de la FIFA y de la UEFA, que prohíben retirar la camiseta de cualquier jugador, sea cual sea su nombre.

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