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Bart DHanis

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Portugal contrata a un viejo conocido de Cristiano Ronaldo como nuevo seleccionador

Portugal

Jorge Jesus sustituirá a Roberto Martínez como seleccionador de Portugal, según varios medios lusos. El técnico español dimitió tras la eliminación en el Mundial del lunes.

El lunes, en Dallas, España y Portugal parecían ir a la prórroga hasta que, en el descuento, Mikel Merino marcó el único gol.

Tras el encuentro, Martínez renunció de inmediato a su cargo.

Jesús, de 71 años, ya conoce a Cristiano Ronaldo y la temporada pasada ganó la Saudi Pro League con el Al-Nassr.

Anteriormente dirigió Al-Hilal, Benfica, Fenerbache, Flamengo, Sporting de Lisboa y SC Braga.

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