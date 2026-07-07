Portugal contrata a un viejo conocido de Cristiano Ronaldo como nuevo seleccionador

Jorge Jesus sustituirá a Roberto Martínez como seleccionador de Portugal, según varios medios lusos. El técnico español dimitió tras la eliminación en el Mundial del lunes.

El lunes, en Dallas, España y Portugal parecían ir a la prórroga hasta que, en el descuento, Mikel Merino marcó el único gol.

Tras el encuentro, Martínez renunció de inmediato a su cargo.

Jesús, de 71 años, ya conoce a Cristiano Ronaldo y la temporada pasada ganó la Saudi Pro League con el Al-Nassr.

Anteriormente dirigió Al-Hilal, Benfica, Fenerbache, Flamengo, Sporting de Lisboa y SC Braga.