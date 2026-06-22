Portugal, Conceição: «No es obligatorio pasarle el balón a Cristiano Ronaldo»

Chico Conceição, lateral de laJuventus y de Portugal, habló en Palm Beach sobre el partido contra Uzbekistán. Elogió la carrera de Cristiano Ronaldo, pero aclaró que no es obligatorio pasarle el balón.





Lo elogió como un “ejemplo”, pero aclaró: “no es obligatorio pasarle el balón”. Y añadió: «Yo se lo paso a quien esté mejor colocado. Cristiano está aquí para ayudar, como todos, y se le nota muy motivado. Se entrena como si fuera el último. Si ha llegado tan lejos y sigue con esas ganas, las nuestras deben ser aún mayores. Depende de nosotros reaccionar en el próximo partido».





Al ser consultado sobre la posibilidad de que su padre lo reemplace a Martínez como seleccionador, añadió: «No sería respetuoso hacer comentarios, estamos concentrados en el Mundial».