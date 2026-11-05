Portugal antes y con Cristiano Ronaldo: la historia de una inspiración que cambió el rostro de la historia

La leyenda Cristiano Ronaldo sorprendió este jueves a los aficionados al fútbol al retirarse del juego internacional con la selección de Portugal, tras una trayectoria histórica con "A Seleção das Quinas".

La decisión de retirarse a nivel internacional llegó semanas después de su desacuerdo con el director técnico de la selección de Portugal, Jorge Jesus, que provocó su salida de la concentración del equipo durante el pasado parón internacional.

Y pese al deseo de Ronaldo de continuar con la selección portuguesa y de cumplir el sueño de marcar el gol número 1000 de su carrera con su camiseta, así como la disposición de Jesus de incluirlo en la lista que anunciará mañana, el astro del Al Nassr se adelantó anunciando hoy su retirada internacional.

Así termina una de las historias más maravillosas de un jugador internacional con la selección de su país, pues Cristiano protagonizó una trayectoria legendaria con su selección que permanecerá inmortal en la historia del fútbol.

Próximos partidos POR UEFA Nations League A 14:45 DEN

El inicio del viaje con Portugal

En primer lugar, hay que subrayar que Cristiano no llegó para completar lo que otros habían empezado, ni para añadir un título a un gran gigante con vitrinas llenas de trofeos; llegó a un equipo lejos de la élite de las grandes selecciones, cuyas aspiraciones no iban más allá de clasificarse para los torneos internacionales, para colocarlo en el mapa futbolístico, llevarlo a los podios de los títulos e inspirar a toda una generación con la idea de que no hay nada imposible en el mundo del fútbol.

En agosto de 2003, Cristiano Ronaldo tenía 18 años y 6 meses, pero acaparó las miradas tras su brillante actuación con la camiseta del Sporting de Lisboa, lo que llevó al Manchester United a ficharlo en aquel momento.

Su nivel destacado llamó la atención del entrenador de la selección de Portugal, el brasileño Luiz Felipe Scolari, que lo incorporó al equipo pese a los grandes nombres del fútbol portugués de aquella época.

Scolari lo hizo debutar en el primer partido tras la convocatoria, un amistoso frente a Kazajistán.

Después se sucedieron las convocatorias para el joven astro, que participó en la preparación de la Eurocopa 2004, en la que marcó su primer gol internacional, en el partido inaugural ante Grecia.

Y pese a la derrota del título frente a Grecia en la final, el torneo anunció oficialmente la aparición de una gran estrella en las filas de Portugal, cuya figura principal en aquel momento era Luís Figo.

Portugal antes de la era de Cristiano

Antes de la aparición de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa, el equipo apodado "A Seleção das Quinas" no formaba parte de las grandes potencias del fútbol mundial, a diferencia de Brasil, Argentina, Alemania, Italia y otras.

Se veía a la "Brasil de Europa" como una selección que poseía habilidades individuales excepcionales y ofrecía un fútbol atractivo, pero que no era una aspirante permanente a los títulos, pues su presencia en las citas mundiales se caracterizaba por "destellos intermitentes" seguidos de una ausencia de largos años.

En lo relativo a los Mundiales, la presencia de Portugal antes de la era de Ronaldo se limitó a solo 3 participaciones (1966, 1986 y 2002).

Durante estas escasas participaciones, el logro más destacado se remonta al Mundial de Inglaterra 1966, de la mano de la leyenda Eusébio, cuando el equipo conquistó el tercer puesto, mientras que el resto de las décadas vivió una ausencia casi total, salpicada por el tropiezo de la eliminación temprana en la fase de grupos en las ediciones de 1986 en México y 2002 en Corea del Sur y Japón.

En cuanto a la Eurocopa, Portugal no conoció el camino de las fases finales más que en solo 3 ocasiones antes de 2003 (las ediciones de 1984, 1996 y 2000).

Y pese a llegar a las semifinales en su primera participación en 1984 y repetirlo con la "generación dorada" liderada por Luís Figo en la Eurocopa 2000, el palmarés de la selección permaneció completamente vacío de cualquier título continental.

Getty Images

Un giro histórico en la era de Ronaldo

Se puede decir que la verdadera historia de Portugal en el mundo del fútbol comenzó en la era de Cristiano Ronaldo, cuando la selección absoluta logró lo que muchos consideraban simples sueños.

Durante los 23 años que ha durado la trayectoria internacional de Ronaldo, Portugal nunca faltó al Mundial ni a la Eurocopa.

Basta decir que Portugal, en las decenas de años anteriores a Ronaldo, participó en 3 ediciones del Mundial, pero apareció 6 veces consecutivas en la era de Don Cristiano.

Lo mismo ocurre con la Eurocopa, en la que solo había participado 3 veces en toda su historia, pero logró el doble de esa cifra con la presencia de Cristiano.

Asimismo, Portugal antes de Ronaldo no había conquistado ningún título, mientras que ahora posee 3: el título de la Eurocopa junto a dos títulos de la Liga de Naciones de Europa.

En cuanto a la clasificación internacional, basta decir que Portugal no salió del top 10 en la era de Cristiano Ronaldo, salvo en una sola ocasión, en 2008, cuando ocupó el puesto 11.

Portugal alcanzó la mejor clasificación de su historia tras ganar la Eurocopa 2016, cuando llegó al tercer puesto mundial, algo que se consideraba una fantasía en décadas anteriores.

Cifras históricas de Cristiano con Portugal

Durante 23 años, Cristiano logró muchas cifras históricas con la camiseta de Portugal, entre ellas la de ser el que más partidos ha disputado a nivel internacional, con 234 encuentros.

Asimismo, Don Cristiano es el jugador que más goles ha marcado con la selección de su país en la historia, con 146 goles y 45 asistencias, además de ser el único jugador de la historia que ha marcado en 6 ediciones del Mundial.

Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico de la Eurocopa, con 14 goles, y también en el máximo goleador histórico de los portugueses en el Mundial, con 11 goles.

Ronaldo cambia la mentalidad portuguesa

Cristiano Ronaldo no se conformó con marcar goles, sino que sus declaraciones desde sus inicios con la selección portuguesa acerca de la necesidad de conquistar títulos cambiaron por completo la ambición portuguesa.

Después de que clasificarse para el Mundial y la Eurocopa fuera un sueño para Portugal, la cosa pasó a que clasificarse se convirtiera en algo normal y que el objetivo fuera conquistar títulos.

Y pese a las burlas de algunos hacia Ronaldo cuando declaró hace tiempo que su mayor sueño era ser el mejor jugador del mundo además de conquistar títulos para Portugal, cumplió su promesa y llevó a "A Seleção das Quinas" a subir a los podios de los títulos 3 veces, algo que antes no estaba en la imaginación de la afición.

Además, la presencia de Cristiano en la selección de Portugal impuso muchas cosas a los rivales y elevó la ambición de todos los portugueses, y esto es un hecho atestiguado por muchas antiguas estrellas de Portugal y de otros lugares.

Durante los mensajes de despedida de hoy, muchas antiguas estrellas de Portugal, e incluso clubes, dedicaron mensajes de agradecimiento a Cristiano, asegurando que les inspiró a triunfar y a intentar lograr lo que algunos podrían considerar imposible.

Cristiano y un impacto eterno en Portugal

Hay que subrayar que Cristiano no se unió, con 18 años y 6 meses, a una de las selecciones gigantes del fútbol mundial, sino que Portugal era un equipo medio capaz de hacer el papel de caballo negro y ofrecer un fútbol atractivo, pero que nunca fue un candidato extraordinario a conquistar títulos.

Y con la retirada internacional de Ronaldo, su papel en el fútbol portugués no terminará, pues lo que logró con ella, lo que cambió en las mentes de los jóvenes y lo que sembró en sus almas dejará su huella durante otras décadas.

Ahora, muchos en Portugal, e incluso fuera de ella, hablan de que Ronaldo es una fuente de inspiración para empeñarse en triunfar y no rendirse ante lo que podría llamarse imposible.

Y para terminar, lo que Cristiano aportó a Portugal se puede resumir en la declaración del ministro de Economía portugués, Manuel Castro Almeida, que afirmó que "muchos no conocen Portugal más que gracias a Cristiano Ronaldo", señalando que la importancia del astro portugués trasciende enormemente los límites del fútbol y se considera un valor económico y cultural de primer orden para el país.