Portsmouth vs. Arsenal, FA Cup: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

La rotación podría ser el nombre del juego para el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, cuando los líderes de la Premier League visitan el Fratton Park de Portsmouth durante un frenético cúmulo de partidos. ¡Es la Ronda 3 de la FA Cup!

Aquí es donde puedes encontrar transmisiones en vivo en inglés de Portsmouth vs Arsenal, ya que GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el juego hoy.

Cómo ver Portsmouth vs Arsenal, FA Cup 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido no cuenta con señal confirmada en España, de manera que recomendamos NordVPN. En México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN 2, ESPN App y Fubo Sports.

Hora de inicio del partido Portsmouth vs Arsenal

Copa - Copa Fratton Park

El partido se disputa este domingo 11 de enero a las 15:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Fratton Park.

México: 08:00 horas

Argentina: 11:00 horas

Estados Unidos: 09:00 horas (tiempo del este)

Contexto del partido

Arsenal tuvo dificultades a mitad de semana contra un equipo de Liverpool mermado, empatando 0-0 pero manteniendo su ventaja de seis puntos en la cima de la Premier League. El nuevo delantero sueco Victor Gyokeres es el único jugador del Arsenal que ha sido titular en sus últimos tres partidos. El ex-jugador del Sporting de Lisboa ha sido criticado por sus recientes actuaciones y podría descansar en este encuentro.

El dúo brasileño Gabriel Jesus y Gabriel Martinelli podrían ambos comenzar mientras los Gunners enfrentan cuatro partidos consecutivos fuera de casa en cuatro competiciones separadas en el espacio de nueve días.

Después de este encuentro, se enfrentarán al Chelsea en Stamford Bridge en las semifinales de la EFL Cup, al Nottingham Forest en el City Ground en un partido de la Premier League, y luego al Inter de Milán en la fase de grupos de la Champions League en el famoso San Siro.

Como resultado, podríamos ver que nombres menos habituales como Noni Madueke, Myles Lewis-Skelly, Christian Norgaard, Eberechi Eze, Ethan Nwaneri y Ben White participen.

El Arsenal es el equipo más laureado en la historia de la FA Cup con 14 títulos.

Portsmouth no tiene el lujo de contar con una plantilla tan profunda, pero tampoco está enfrentando un calendario tan aterrador. Pompey, que descendió de la Premier League en la temporada 2009/10, ahora está en el puesto 21 del Championship, un punto por encima de la zona de descenso. Solo han ganado tres de sus últimos 10 partidos.

Portsmouth tiene una orgullosa historia en esta competición, ganándola en dos ocasiones, en 1939 y luego en 2008 al vencer a Cardiff City cuando la leyenda nigeriana Nwankwo Kanu anotó el único gol. Kanu también disfrutó de un gran éxito con Arsenal, ganando dos títulos de la Premier League y grabando su nombre en los libros de historia como uno de sus Invencibles de 2004.

Portsmouth también llegó a la final de la FA Cup en 2010, el año de su descenso de la máxima categoría inglesa, perdiendo contra Chelsea por un gol de Didier Drogba.

Noticias de lesiones

Pompey enfrenta una crisis de lesiones diabólica antes de este partido, con hasta nueve jugadores potencialmente ausentes.

Para los Gunners, Cristhian Mosquera y Max Dowman están recuperándose de lesiones a largo plazo, mientras que el club está introduciendo lentamente a Kai Havertz de regreso tras un largo periodo de baja. Riccardo Calafiori está cerca de regresar, pero probablemente no será arriesgado.

Noticias del equipo y plantillas

