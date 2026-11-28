Cómo ver el Portland Timbers vs FC Dallas con una VPN

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Previa del partido

Major League Soccer - 1/8 28 nov 2026 - 22:30 Providence Park

Portland Timbers recibe a FC Dallas en Providence Park en un partido de la Major League Soccer que llega poco después de un enfrentamiento desigual entre ambos.

Portland Timbers llega a la ciudad de Oregón con ganas de reivindicarse. El equipo de Marti Cifuentes perdió 3-0 ante Dallas el 21 de noviembre, lo que puso fin a una racha de cuatro victorias consecutivas.

Antes de esa derrota, Portland había vencido de forma consecutiva a Austin FC, Houston Dynamo, St. Louis City y Charlotte FC. Marcó muchos goles durante esa racha y querrá recuperar ese nivel en casa.

FC Dallas llega mejor situado en la Conferencia Oeste: ocupa el segundo puesto, frente al séptimo de Portland. El equipo de Eric Quill ganó el último enfrentamiento por 3-0 en casa.

Ese resultado llegó después de un triunfo por 3-1 ante Colorado Rapids y una victoria por 3-0 frente a San Jose Earthquakes. Entre medias figuran una derrota por 0-2 en el campo de Columbus Crew y un empate 1-1 con Sporting Kansas City.

Portland se enfrenta a un equipo que ha marcado diez goles y ha encajado cuatro en sus últimos cinco partidos. Dallas, por su parte, debe demostrar que puede repetir esa actuación lejos del Toyota Stadium.

Esto es lo que sabemos sobre cómo seguir el partido.

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