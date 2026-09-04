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Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Portero del Betis: estudié los penaltis de Mbappé e intenté distraerlo con estas palabras

Real Betis vs Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
Primera División
K. Mbappe
A. Valles
España
Francia

Vallés provocó al delantero francés tras el penalti fallado

Kylian Mbappé falló un penalti para el Real Madrid en el minuto cinco del tiempo añadido de la segunda parte, durante la derrota ante el Real Betis (1-0) en el estadio de La Cartuja, la tarde de este viernes, en el marco de la cuarta jornada de LaLiga.

El guardameta del conjunto local, Álvaro Valles, detuvo el disparo de la estrella francesa en una acción decisiva, con la que el equipo andaluz mantuvo su ventaja hasta el final.

Valles afirmó que su parada no fue fruto de la casualidad, después de haber estudiado la forma en la que el delantero francés ejecuta los penaltis.

El portero del Betis aseguró, en declaraciones a la prensa tras el encuentro: "Sabía que lanza los penaltis a los palos, e intenté esperar el mayor tiempo posible. Ese fue el lado hacia el que decidí ir".

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Valles reveló que también intentó desconcentrar a Mbappé antes de la ejecución del penalti, diciéndole: "Qué suerte tienes, un penalti en el último minuto, qué suerte tienes".

El guardameta español no se conformó con celebrar la parada, sino que se enfrentó directamente con Mbappé, al que le gritó a la cara y con quien chocó, en una escena que aumentó la tensión durante los últimos momentos del partido.

El Betis marcó su gol de la victoria sobre el conjunto merengue (1-0) en el minuto 81, por medio de Troy Parrott, antes de que el árbitro anulara un gol que había anotado Carlos Espí para el Real, por fuera de juego, en el minuto 87.

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