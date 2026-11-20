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El Real Madrid ha asegurado la continuidad de su portero estrella, Thibaut Courtois, con un nuevo contrato hasta junio de 2028. Tras alcanzar un acuerdo verbal en septiembre, el belga ya ha firmado la ampliación de su vínculo con el club del Santiago Bernabéu.

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Courtois asegura su continuidad en el Real Madrid

Thibaut Courtois ha firmado un nuevo contrato con el Real Madrid que le mantendrá en el club hasta junio de 2028. Según el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, el portero belga firmó esta semana después de alcanzar un acuerdo verbal con el Real Madrid en septiembre.

La ampliación de un año asegura la continuidad del guardameta de 34 años hasta el final de la próxima temporada sin necesidad de nuevas negociaciones. Aunque se espera un anuncio oficial del club en los próximos días, la renovación de su portero titular supone un gran impulso para el vestuario madridista.

Rinde al máximo pese a la edad

Pese a haber cumplido 34 años, Courtois sigue rindiendo al nivel de los mejores porteros del mundo, lo que ha llevado al Real Madrid a ampliar su contrato a pesar de su habitual cautela con los jugadores de más edad. En 11 partidos de LaLiga esta temporada, el veterano guardameta ha dejado la portería a cero en cuatro ocasiones y ha encajado solo nueve goles, con un porcentaje de paradas del 78 %.

Su extraordinario nivel sostenido no sorprende a quienes han trabajado de cerca con él en la capital española. El exentrenador del Madrid Carlo Ancelotti elogió anteriormente su dominio en los entrenamientos: «Es tan bueno que a veces le pedía en los entrenamientos que dejara pasar algunos balones a propósito para que los atacantes tuvieran un poco más de confianza».

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Una trayectoria repleta de títulos en la capital española

Desde su llegada procedente del Chelsea en agosto de 2018 por una cifra que, según se informó, ascendió a 35 millones de libras, Courtois se ha consolidado como uno de los jugadores más decisivos del Madrid en los grandes partidos. Ha ganado tres títulos de LaLiga y dos de la Champions League con el club del Bernabéu, y firmó nueve paradas, una cifra récord, en la final europea de 2022 contra el Liverpool.

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Courtois ha mantenido un nivel óptimo pese a sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior en agosto de 2023 y una rotura del menisco de la rodilla derecha en marzo de 2024. Desde su regreso, ha alcanzado las 150 victorias en LaLiga, ha establecido el récord histórico de asistencias de un portero en la Champions League, con tres, y ha superado los 100 partidos en la máxima competición europea de clubes.

Parte de la estrategia de renovaciones del Madrid

La ampliación firmada por Courtois forma parte de una intensa campaña de renovaciones impulsada por la directiva del Real Madrid para asegurar la continuidad del núcleo de su plantilla. El club cerró recientemente acuerdos a largo plazo con Arda Guler, hasta 2032, y Vinicius Jr, mientras siguen las conversaciones con el centrocampista Jude Bellingham.

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Con su futuro inmediato resuelto, Courtois puede centrarse exclusivamente en ayudar al Real Madrid a conquistar títulos nacionales y europeos durante las próximas dos temporadas.