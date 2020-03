Por qué no juega Mauro Zárate en Boca: lesiones, trascendidos y la palabra de Miguel Ángel Russo

En conferencia de prensa, el DT del Xeneize se refirió a la situación del delantero ante la falta de comunicados oficiales desde el club.

Si bien Mauro Zárate ha cumplido cada vez que le tocó formar parte de los XI del Xeneize, el delantero perdió la continuidad y se fue desdibujando hasta cederle su lugar a otros compañeros. Claro que las lesiones tuvieron un rol fundamental en el destino del ex Vélez, quien jugó por última vez ante , 4 minutos, allá por el 23 de febrero.

El atacante no logra ponerse bien físicamente, pero no hubo ningún tipo de comunicado formal desde el club que aclarase el por qué de una ausencia tan prolongada. Fue entonces este jueves en conferencia de prensa donde Miguel Ángel Russo habló sobre el equipo, dedicándole un espacio al caso Zárate en particular.

A fines de enero, ante Independiente, el futbolista sufrió un desgarro y antes del partido ante Caracas, en , volvió a sufrir molestias. "Zárate viene de una lesión y ayer se volvió a resentir. Son momentos y situaciones, acá no hay nada raro. Sintió una pequeña molestia y no queremos arriesgarlo", sostuvo el entrenador.

¿Cuál es la situación ahora? Zárate está descartado para el aranque de la Copa de la Superliga, perdiéndose ambos choques ante el Tomba mendocino.