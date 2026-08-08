Al parecer, nada se interpone ya en el deseo de Noah Atubolu de cambiar de aires en el SC Friburgo. Según informa kicker , el guardameta tiene ofertas del Olympique de Marsella, del SSC Nápoles y del AFC Bournemouth. Para facilitar la salida del portero y evitarle un papel de suplente en la grada, el club de la Bundesliga se muestra, por tanto, dispuesto a ceder en el paquete de traspaso que se está negociando. En lugar de los 20 millones de euros de los que se habló en un principio, el club pide ahora 15 millones de euros por el canterano.

Asimismo, el propio portero parece haber rebajado el tono: si hace unos meses Atubolu dejaba ver con claridad una tendencia hacia la Premier League, ahora, tras cierta decepción en las negociaciones, también contempla una etapa en la Serie A italiana. Según Bild y Gazzetta dello Sport, su dirección ya viajó entre semana a Nápoles para negociar.

En el SSC Nápoles, al igual que en el Olympique de Marsella, Atubolu tendría la posibilidad de ser el número uno. Sin embargo, la situación en el sur de Italia parece compleja, ya que los azzurri acaban de incorporar en propiedad a Vanja Milinkovic-Savic.

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¿A dónde se marcha Noah Atubolu del Friburgo?

El jugador de 29 años jugó allí el año pasado cedido por el Torino FC, operación por la que ya se abonó una cantidad de 15 millones de euros, antes de que ahora entrara en vigor una obligación de compra de seis millones de euros.

También se atribuye interés desde Italia a la Juventus de Turín. En los bianconeri tendría que afrontar la competencia con Michele Di Gregorio. En el club de la Premier League AFC Bournemouth, entrenado por Marco Rose, le esperaría un duelo por el puesto bajo palos con el guardameta titular de la pasada temporada, Djordje Petrovic.

Que el hasta ahora guardameta titular quiere dejar el Sport-Club un año antes de que expire su contrato es algo sabido desde hace tiempo. El Friburgo ha fichado al joven Mio Backhaus, de 22 años, como sucesor designado.