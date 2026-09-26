"En realidad no fue nada grave, simplemente habló de un sueño, de que quizá algún día le gustaría jugar en el Real Madrid", dijo Ballack hace pocos días en el pódcast Kerners11.

El ex capitán del Bayern de Múnich y de la selección alemana, que el sábado cumplió 50 años, criticó una práctica habitual de los medios.

"Le preguntaron: '¿Cuál es tu club favorito además del Bayern de Múnich?' Eso luego suele omitirse", dijo Ballack.

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¿Qué dijo exactamente Lennart Karl sobre el Real Madrid?

Karl, que entonces todavía tenía 17 años, había hablado abiertamente sobre su admiración por el campeón récord del fútbol español en un ambiente distendido durante la recepción de Año Nuevo del club de fans del Bayern "Burgsinn 1980", al ser preguntado por un aficionado si, además del FCB, tenía algún otro club favorito.

"El Bayern de Múnich es un club muy grande. Es un sueño jugar allí. Pero algún día quiero ir al Real Madrid sí o sí. Es el club de mis sueños, pero esto se queda entre nosotros", dijo Karl, y recibió muchas críticas por sus palabras.

Los dirigentes del Bayern protegieron al adolescente y dieron el asunto rápidamente por zanjado tras hablar con Karl. El director deportivo Christoph Freund, por ejemplo, dijo: "Habla como un chico de 17 años. Enseguida fue consciente de que la declaración fue desafortunada".

¿Cuáles fueron las estadísticas de Lennart Karl la temporada pasada?

Ballack también ya se había pronunciado en enero directamente sobre el revuelo en torno a su cliente. "Creo que, en contexto, la declaración es inofensiva. No queremos moldear demasiado pronto a los chicos en una sociedad en la que de todos modos ya se nos dictan muchas cosas sobre cómo tenemos que expresarnos", dijo Ballack en su papel de experto para el servicio de streaming DAZN. "Queremos autenticidad, queremos jugadores con los que uno pueda identificarse".

Karl, que cuando tenía 10 años hizo una prueba en el Real Madrid, ha vivido un ascenso meteórico en el Bayern de Múnich. Solo la temporada pasada disputó 40 partidos con el primer equipo, en los que logró nueve goles y ocho asistencias.

La recompensa, además de la conquista del doblete de Liga y Copa de Alemania, fueron sus tres primeras apariciones con la selección absoluta a las órdenes del antiguo seleccionador Julian Nagelsmann.

Karl se perdió después la participación en el Mundial por una lesión muscular sufrida poco antes del inicio del torneo. En Múnich, el zurdo desequilibrante, que llegó al FCB en 2022 tras pasar por el Eintracht Frankfurt y el Viktoria Aschaffenburg, tiene contrato hasta el verano de 2029.

En la presente temporada, Karl suma un gol y una asistencia en cinco breves apariciones.



