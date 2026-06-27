Por una sola pregunta sobre Messi... Scaloni rompe su norma por una leyenda del periodismo

En la sala de prensa, entre decenas de colegas que cubrían la conferencia de la selección argentina, destacaba un hombre. Superaba los 91 años, pero conservaba intacta su pasión periodística.

Es el legendario periodista argentino Makaya Márquez, quien, tras cubrir 18 fases finales del Mundial en 68 años de carrera, sigue sumando capítulos a su historia.

En la sala, Márquez alzó la voz y preguntó al seleccionador Lionel Scaloni: «¿Jugará Messi contra Jordania?».

Scaloni sonrió y, con más aprecio que respuesta, dijo: «Normalmente no respondo a este tipo de preguntas, pero como la pregunta viene de ti, te diré: Messi no será titular».

El seleccionador del «Tango» añadió: «Te tengo un gran respeto y estoy orgulloso de verte aquí».

Al terminar la rueda, Scaloni se acercó, lo abrazó y se hizo una foto con él, en una imagen que resume el respeto entre dos generaciones unidas por el fútbol.

Ocurrió horas antes del partido entre Argentina y Jordania en el estadio AT&T, en la última jornada del Grupo 10 de la fase de clasificación para el Mundial 2026.

La Albiceleste llega con la moral alta tras ganar a Argelia y Austria y liderar el grupo con 6 puntos.

Los compañeros de Lionel Messi buscan cerrar la fase de grupos con tres victorias y asegurar el primer puesto, mientras que Jordania aspira a un resultado histórico que le otorgue sus primeros puntos ante uno de los favoritos al título.

Más allá de lo que ocurra sobre el césped, el encuentro entre Scaloni y Makaya Márquez ya acaparó los focos, recordando que el fútbol vive también de gestos de lealtad y respeto.