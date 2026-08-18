Chelsea recibió la oportunidad de fichar al portugués Rafael Leao, después de que tanto Arsenal como Manchester United pusieran fin a su interés en el extremo del Milan durante el periodo pasado.

El nombre de Leao, de 27 años, estuvo fuertemente vinculado a los clubes Arsenal y Manchester United en las primeras etapas del mercado de fichajes de verano.

Leao es considerado un pilar fundamental en el equipo del Milan desde hace casi una década, ya que ha disputado cerca de 300 partidos con el conjunto italiano y ha marcado al menos diez goles en cada una de sus últimas cinco temporadas en el club.

El periódico inglés "Metro" recogió, citando al italiano "La Gazzetta dello Sport", que el Milan está deseoso de deshacerse de Leao debido a su difícil situación financiera, y que ofreció al extremo a su rival de la Serie A, la Roma.

Sin embargo, la Roma no busca activamente cerrar la operación y, como resultado, los agentes de Leao también ofrecieron sus servicios al Chelsea.

Se afirma que Leao fue ofrecido al Chelsea como posible sustituto de Pedro Neto, cuyo nombre ha sido vinculado con el Al-Hilal saudí, el Manchester City, el Arsenal y el Tottenham.

Según los informes recientes, el Chelsea está abierto a las ofertas presentadas por el exjugador del Wolverhampton, pero pedirá una cifra cercana a los 100 millones de libras esterlinas.

El precio de Leao ha seguido bajando este verano, y los informes en Italia apuntan a que el Milan aceptaría con facilidad su salida a cambio de 40 millones de euros (34 millones de libras esterlinas).

A principios del verano, Leao dejó claro que vería con buenos ojos un traspaso a la Premier League después de que su nombre fuera vinculado con los clubes Arsenal y Manchester United.