Por una cifra increíble, Aubameyang deja el Marsella y vuelve a La Liga

El viernes por la tarde el Deportivo de La Coruña anunció el fichaje del delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, de 37 años, procedente del Olympique de Marsella por unos 1,5 millones de euros.

Firma hasta 2028.

El club español lo confirmó en un comunicado en su web. Así, el delantero gabonés regresa a La Liga tras seis meses en el Barcelona, donde jugó 24 partidos y marcó 13 goles.

Con 86 partidos y 40 goles con Gabón, el delantero suma así su duodécimo club tras volver al Marsella en 2023.

Rechazó la oferta del Konyaspor turco para sumarse a un equipo que acaba de ascender a Primera tras ocho años ausente y que había descendido hace solo dos.