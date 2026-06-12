El Al Ahly busca un sustituto para el centrocampista marfileño Frank Kessié, quien podría marcharse en el próximo mercado de verano.

Varios informes señalan que Kessié dejará el Al-Ahli este verano, pues su contrato vence en junio y varios clubes italianos lo siguen.

Según el diario saudí «Al-Youm», el entrenador alemán Matthias Jaissle ve al francés Kévin Turam, de la Juventus, como el candidato ideal para sustituirle.

El club italiano no se opone a su salida si recibe 45 millones de euros.

El Al-Ahli confía en el respaldo de la comisión de fichajes de la Liga Roshen para concretar la operación.

El mediocampista de 25 años jugó 45 partidos la temporada pasada con la “Vecchia Signora”, marcando 4 goles y dando 5 asistencias.

Si se concreta, Turam será el segundo francés del club tras Enzo Millot, fichado del Stuttgart en 2023.