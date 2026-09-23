Por un problema mundialista: Donis critica a los jugadores de Arabia Saudí pese a la derrota de Kuwait

El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, criticó a sus jugadores pese a la victoria ante Kuwait en el inicio de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

La selección saudí venció a su homóloga kuwaití por 1-0, este miércoles, en el estadio Al Inma de Yeda, en la primera jornada de la fase de grupos de la vigésima séptima edición de la Copa del Golfo Arábigo.

Donis afirmó en declaraciones a los canales cataríes "Al Kass" tras el final del partido: "Felicito a los jugadores porque lo intentaron mucho y lo dieron todo".

Y matizó: "Pero en partidos como este debemos ser más tranquilos, tomar las decisiones adecuadas y hacer las cosas correctas".

Explicó: "No es posible tener el balón cerca del área rival en tantas ocasiones sin generar oportunidades reales de gol y sin marcar".

Y añadió: "Podemos hacer este tipo de partidos más fáciles, y el próximo paso para nosotros es lograr que nuestros jugadores estén más tranquilos y confiados para tomar las decisiones correctas".

Prosiguió: "Estoy contento por conseguir los tres puntos, pero seguimos sufriendo el mismo problema desde el Mundial: tenemos el balón, controlamos el partido y llevamos el balón cerca del área rival".

Y concluyó: "Pero el último pase y la última decisión no son los mejores, por lo que debemos tomar mejores decisiones y marcar goles".

Cabe recordar que el único gol de la selección saudí en la portería de su homóloga kuwaití llegó en propia puerta de Yousef Al Haqan, después de que un disparo de Hammam Al Hammami chocara con su pie, engañara al guardameta y acabara en el fondo de la red.