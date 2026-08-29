El Al-Ittihad de Yeda tropezó con un empate sin goles ante su anfitrión, el Al-Fateh, la noche del sábado, en la cuarta jornada de la Roshn Saudi League de profesionales.

El conjunto conocido como "El Decano" se topó con la solidez del croata Adrian Šemper, que defendió con valentía la portería del Al-Fateh, de modo que los jugadores del Al-Ittihad no lograron mover las redes a lo largo de los 90 minutos.

La avalancha ofensiva de los visitantes comenzó con un potente disparo de Houssem Aouar, que Šemper desvió a córner en el minuto 13.

El guardameta croata detuvo un fuerte remate del neerlandés Steven Bergwijn en el minuto 28.

De forma inesperada, Lucas, estrella del Al-Fateh, lanzó un potente disparo que pasó junto al palo, en un descuido de los jugadores del Al-Ittihad, para que la primera parte terminara con empate sin goles.

En la segunda mitad continuó la presión ofensiva de los visitantes, y un cabezazo de Danilo Pereira se estrelló en el travesaño.

Rajković, portero del Al-Ittihad de Yeda, brilló al despejar un disparo de Lukáš Haraslín.

Youssef En-Nesyri, delantero del Decano, remató junto a la portería, y el palo también privó al Al-Ittihad de Yeda de mover las redes tras un potente disparo lanzado por Muath Faqihi en el minuto 89.

Gracias a sus asombrosas intervenciones, el guardameta croata Adrian Šemper se llevó el premio al mejor jugador del partido entre el Al-Ittihad y el Al-Fateh.

El Al-Ittihad de Yeda elevó su cuenta a 8 puntos en la cuarta posición, antes del clásico ante el Al-Nassr en la quinta jornada, mientras que el Al-Fateh subió a dos puntos en el puesto 16.