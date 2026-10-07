Por un gran problema de la DFB: el jefe de la cantera del Bayern de Múnich plantea exigencias claras

Después de que en la parte 1 de la entrevista se hablara principalmente de su Bayern de Múnich, Sauer dirige ahora la mirada al trabajo de cantera en Alemania en general.

Señor Sauer, como miembro de un grupo de expertos creado específicamente para ello, del que también formó parte, entre otros, el nuevo seleccionador Jürgen Klopp, usted participó en el desarrollo de la "Bundesliga Talent Series". Desde este verano, los equipos juveniles de los clubes participantes disputan entre tres y seis partidos en dos mitades de temporada separadas, en otoño y primavera (el Bayern de Múnich se incorporará a comienzos de 2027). ¿Hasta qué punto está satisfecho con el resultado?

Jochen Sauer: Después de todas nuestras experiencias, al principio no creíamos posible dentro del grupo de expertos poner en marcha en diez meses una competición para dar más tiempo de juego a nuestros futbolistas de cantera, incluidas todas las discusiones, decisiones, preparativos e implementaciones. La experiencia de los últimos años más bien ha demostrado que en muchas configuraciones hemos debatido durante mucho tiempo muchas medidas, pero casi siempre sin un resultado o una decisión concretos. Palabra clave: la reforma de la Regionalliga. En ese sentido, estamos muy satisfechos con la puesta en marcha. Con la idea de base, a día de hoy, también estoy satisfecho. Habrá que ver si luego realmente da resultado.

Cuéntenos un poco las reflexiones que hubo detrás.

Próximos partidos FCA Bundesliga 09:30 FCB

Sauer: Uno de los puntos de partida del debate fue la circunstancia de que veíamos potencial de mejora en el área de transición entre la cantera y el fútbol profesional. Para mí, esta transición es una de las áreas decisivas, pero también más difíciles, dentro de toda la formación de cantera, y creo que en Alemania es precisamente ahí donde tenemos el mayor margen de mejora. En la formación hasta la categoría sub-15/sub-16 no somos peores que otras grandes naciones. Pero en algún momento nos quedamos atrás y estábamos de acuerdo en que eso sucede en la zona de transición entre la cantera y el fútbol profesional. Hemos constatado que en las categorías sub-17, sub-19 y sub-23 tenemos jugadores que, entre otras cosas, reciben muy pocos minutos y muy poca práctica competitiva a alto nivel. Al mismo tiempo, creemos que el tiempo de juego es un factor decisivo para mejorar. Así surgió la idea de crear una competición adicional. La competición se llama por eso "Talent Series", porque no está limitada a una sola franja de edad. Pueden jugar futbolistas de 16 a 21 años.

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Klopp abogó originalmente por una liga propia sub-21, como existe en Inglaterra.

Sauer: En su etapa en Liverpool tuvo buenas experiencias con esta competición dentro del sistema de formación inglés. Y en su etapa como responsable de Red Bull también tenía que tener en mente una buena solución para los clubes sin equipos sub-23 o con equipos sub-23 por debajo de la Regionalliga. Dentro del grupo de expertos, sin embargo, intentamos analizar la cuestión desde todas las perspectivas. Con un total de 58 centros de alto rendimiento de cantera, lógicamente hay muchas situaciones de partida diferentes. Pero, en particular, las aportaciones sobre el modo de proceder de otras grandes ligas fueron muy importantes para el grupo.

¿Cómo vivió la colaboración con Klopp?

Sauer: Muy bien, como en el grupo de expertos en general. Reunió a gente de ámbitos muy distintos. Klopp, como entrenador con experiencia en Inglaterra. Sami Khedira, que salió del centro de alto rendimiento del Stuttgart y luego estuvo en muchos grandes clubes, que conoce la UEFA y tiene una visión europea. Marc Lenz, directivo de la DFL, Andreas Rettig, director ejecutivo de la DFB, Markus Krösche y Andreas Bornemann, con mucha experiencia en la Bundesliga. Joti Chatzialexiou, que se ocupó del fútbol base en la DFB y ahora es director ejecutivo del club tradicional 1. FC Nürnberg. Espero que el grupo de expertos pueda seguir aportando impulsos útiles al desarrollo del sistema alemán de cantera y formación futbolística.

La fuga de talentos, un problema para la selección de la DFB

¿Por ejemplo?

Sauer: Hay muchos temas que aún se pueden analizar. Hay muchos jugadores nacidos en Alemania a los que Jürgen Klopp no puede convocar para la selección nacional. Solo en Baviera: Kenan Yildiz, Can Uzun? Turquía. Josip Stanisic? Croacia. Paul Wanner? Austria. Malik Tillman? Estados Unidos. Y otros jugadores de todo el país. También aquí existe ya una competencia entre federaciones nacionales a la que debemos hacer frente con urgencia. Nosotros lo vivimos de cerca, viendo cuántas invitaciones de selecciones de muy distintas federaciones llegan a nuestro club para jugadores concretos. Erblin Osmani, nacido en Múnich, está actualmente en la selección absoluta de Kosovo.

¿Qué debe cambiar en Alemania?

Sauer: Creo que en esa zona de transición que he mencionado hay muchos desafíos. No es fácil ni para los clubes ni para la federación tener constantemente bajo control a cada talento y a cada uno de los 58 centros de alto rendimiento, e identificar a los talentos sin ninguna duda, pero por otro lado también hay muchas oportunidades de mejora.

¿Qué más podría ayudar al fútbol alemán a largo plazo?

Sauer: La infraestructura y el trabajo de contenido en los centros de alto rendimiento alemanes son, en mi opinión, buenos y están al menos al nivel de muchas otras naciones futbolísticas. Pero también debemos dar a nuestros jugadores formados la posibilidad de dar el paso al fútbol masculino. Los clubes, desde la Regionalliga hasta la Bundesliga, tienen que ser todavía más valientes a la hora de poner a jóvenes jugadores. Solo así estos futbolistas mejorarán y podrán convertirse en opciones para la selección nacional. Y seguramente también tenemos que pensar en el sistema de ligas. La "Talent Series" es una pequeña pieza que puede ayudar en ese sentido. Pero los debates actuales sobre la Regionalliga y también sobre la 3. Liga muestran que hay descontento o, dicho de otro modo, que se ve potencial de mejora. En mi opinión, ahora mismo no tenemos una pirámide competitiva óptima.

Jochen Sauer, sobre el filial del Bayern de Múnich y el técnico debutante Dante

El segundo equipo del Bayern de Múnich juega en la Regionalliga Bayern desde 2021. ¿Qué papel le atribuye?

Sauer: Un papel esencial, para que los talentos entren por primera vez en contacto con el fútbol de adultos. Hoy en día, los talentos deben adquirir esa experiencia pronto. Por eso, de un sub-23 hemos hecho casi un sub-19. Para jugadores como Filip Pavic, Cassiano Kiala o Bastian Assomo, ese es ahora mismo exactamente el paso de desarrollo adecuado.

¿Cómo está viviendo al nuevo entrenador jefe Dante? El inicio de la nueva temporada fue más bien irregular.

Sauer: Fue un futbolista top, tiene una enorme presencia y sabe lo que hace falta como jugador para llegar algún día a jugar la Champions League. Naturalmente, como exprofesional ambicioso, está descontento cuando los resultados no acompañan; en su día, con Martin Demichelis no fue distinto. Pero los chicos primero tienen que adaptarse al fútbol masculino. Es un proceso de desarrollo completamente normal. Los últimos partidos han demostrado que vamos por buen camino.

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¿En qué medida ve también el Campus como un centro de desarrollo de entrenadores?

Sauer: Un entrenador que ya conoce al Bayern de Múnich y que da aquí en el club sus primeros pasos en el trabajo de técnico ya tiene automáticamente una identificación con la entidad. Me alegro por las carreras de Sebastian Hoeneß, Miroslav Klose o Martin Demichelis, y sí creo que los entrenadores pueden desarrollarse muy bien en el fútbol base. Aquí no existe la presión del fútbol profesional, y los técnicos pueden cometer errores en un entorno más tranquilo y mejorar de forma constante. Quizá en algún momento alguno regrese también al Bayern de Múnich. Por cierto, también vemos Red&Gold y nuestra red internacional de socios como una oportunidad de desarrollo y un siguiente paso para nuestros entrenadores talentosos.

En las últimas semanas hubo rumores sobre un supuesto interés del Bayern de Múnich en JJ Gabriel, un gran talento de 16 años del Manchester United que quiere salir del club. ¿Cómo valora este tipo de traspasos en términos generales?

Sauer: Cuando un chico tan talentoso quiere cambiar de club y todos los grandes clubes internacionales van tras él, se genera una enorme competencia al máximo nivel y también entran en juego los aspectos económicos. En ese sentido, es un tema del área profesional y no del Campus.