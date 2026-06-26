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Por un cuarto de hora, Sami Al-Jaber pierde su trono asiático en el Mundial

Brazil vs Japan
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Cabo Verde vs Arabia Saudí
Cabo Verde
Arabia Saudí
S. Al Jaber
Y. Nagatomo
Brasil
Japón
EE. UU.
Cabo Verde
Arabia Saudí

El exdelantero saudí tiene un gran historial en el Mundial.

Sami Al-Jaber perdió su histórico reinado asiático en el Mundial por un cuarto de hora en esta edición.

Japón empató 1-1 con Suecia en la madrugada del viernes, en la última jornada del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

En el 75’, el defensa Yuto Nagatomo ingresó por Keito Nakamura.

Su ingreso lo convirtió en el primer asiático en jugar cinco Copas del Mundo, desde Sudáfrica 2010 hasta la presente, según la cuenta de estadísticas «Mstership» en la plataforma «X».

El defensa, de 39 años, supera así a cinco jugadores asiáticos que disputaron cuatro Mundiales, entre ellos Sami Al-Jaber, quien jugó en 1994, 1998, 2002 y 2006.

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También figuran el surcoreano Hong Myung-bo (1990-2002), su compatriota Son Heung-min (desde 2014) y los iraníes Ehsan Haj Safi y Alí Reza Jahanbakhsh (en las mismas ediciones).

Al-Jaber, con tres goles, sigue siendo el máximo anotador árabe en Mundiales, aunque podría ser superado por su compatriota Salem Al-Dossari ante Cabo Verde o por Mohamed Salah frente a Irán.

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