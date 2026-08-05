Por tres razones: el Barcelona despeja el camino del Real Madrid hacia Rodri

El Barcelona no tiene intención de entrar en la carrera por fichar a un nuevo centrocampista durante el actual mercado de fichajes de verano, debido al convencimiento del cuerpo técnico y la dirección deportiva de que las opciones del equipo en esta línea están completas.

Según el diario español "Marca", el entrenador Hansi Flick y el director deportivo Deco no ven ninguna necesidad de cerrar un nuevo fichaje en el centro del campo, ya que consideran que el equipo cuenta con más que suficientes efectivos para cubrir las tres posiciones de esta zona.

Eso los ha llevado a aconsejar a Marc Casadó que busque un nuevo club durante el verano, con muchas probabilidades de que salga antes del inicio de la nueva temporada.

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Y aunque la lesión de Frenkie de Jong ha suscitado algunas dudas sobre la posibilidad de reforzar el centro del campo, estas dudas se concentran en mayor medida en los ámbitos mediático y de la afición, y no en el seno de la dirección deportiva del club.

Con el aumento de los rumores sobre la posibilidad de que el Barcelona entre en el mercado de fichajes en busca de un centrocampista, ha surgido el nombre de Rodri, capitán de la selección española, que ofreció un nivel destacado en el último Mundial.

Pero además de que el Barça está satisfecho con sus centrocampistas, el valor económico de la operación, que podría alcanzar los 70 millones de euros aproximadamente, aleja al club catalán de la carrera, sumado a la creencia de los responsables del Barcelona de que el destino más probable del jugador sería el Real Madrid.

La directiva del Barcelona considera que fichar a un jugador por un valor cercano a los 70 millones de euros, con el fin de suplir la ausencia de De Jong únicamente durante su periodo de lesión, no es una opción lógica, sobre todo teniendo en cuenta la existencia de otras prioridades en el mercado de fichajes, encabezadas por el refuerzo de la línea ofensiva y, en menor medida, la defensa, según "Marca".