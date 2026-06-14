Por tercera vez, Turquía reincide en su mala costumbre en el Mundial

La selección australiana debutó en el Mundial 2026 con una victoria 2-0 sobre Turquía este domingo por la mañana (hora de Greenwich). El partido marcó varios hitos históricos para ambos equipos.

La selección turca, que solo ha participado en tres Copas del Mundo, sumó su tercera derrota en partidos inaugurales.

Previamente cayó 4-1 ante Alemania en 1954 y 2-1 frente a Brasil en 2002.

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Además, el australiano Nestorio Iranconda entró en la historia como el jugador más joven en marcar con una selección asiática en un Mundial (20 años y 4 meses), según «stats foot».

Además, Australia marcó dos goles en un mismo partido del Mundial por primera vez desde su caída ante Holanda (3-2) el 18 de junio de 2014.

Los tantos de hoy los marcaron Nestori Iranconda (m. 27) y Conor Mitcalf (m. 75).

Turquía y Australia comparten el Grupo D con Paraguay y Estados Unidos, anfitrión del torneo.

Estados Unidos lidera el grupo con 3 puntos, gracias a su victoria 4-1 sobre Paraguay, y supera a Australia por diferencia de goles; Turquía es tercera.