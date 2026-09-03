El FC Barcelona ha iniciado intensas gestiones para asegurar el futuro de su jugador egipcio Hamza Abdelkarim, después de celebrar una reunión con su agente, en un movimiento destinado a alcanzar un acuerdo sobre la renovación del contrato del jugador y elevar el valor de la cláusula de rescisión en su contrato.

Según informó el diario español "Sport", los responsables del Barcelona se reunieron hace dos días con Christian Emile, agente del delantero egipcio, en la ciudad deportiva del club, con el fin de sentar las bases de un nuevo contrato, en medio de un avance positivo de las negociaciones.

El Barcelona considera necesario mejorar las condiciones del contrato de Hamza Abdelkarim, ante la gran convicción dentro del club sobre el potencial del jugador, que ha destacado con fuerza desde el inicio de la temporada.

El Barcelona se mueve para elevar la cláusula de rescisión

Hamza Abdelkarim cuenta actualmente con una cláusula de rescisión valorada en 15 millones de euros, una cantidad que el Barcelona considera baja en comparación con el potencial del jugador y su progresión, ya que el club catalán pretende elevarla hasta los 150 millones de euros.

El jugador egipcio se incorporó al Barcelona procedente del Al-Ahly por tan solo 1,5 millones de euros, antes de dejar una huella clara desde su llegada, ya que terminó la pretemporada de verano como máximo goleador del equipo tras marcar 4 goles.

Un episodio doloroso

La dirección del Barcelona no desea arriesgarse a una posible salida del jugador por el valor de su cláusula de rescisión actual, especialmente ante la continuidad de su progresión, lo que ha llevado al club a iniciar rápidamente las negociaciones con el fin de alcanzar un nuevo acuerdo y proteger a uno de los talentos más destacados descubiertos por el departamento de scouting.

Este paso llega también a raíz de la reciente experiencia del Barcelona con el jugador Pedro Fernández Sarmiento, conocido como Dro, que se marchó al Paris Saint-Germain el pasado enero después de que se pagaran los 6 millones de euros de su cláusula de rescisión, algo que el club catalán consideró una "traición".

Según un informe anterior de "Sport", la forma en que se marchó el centrocampista ofensivo fue dolorosa para el Barcelona, y Hans Flick lamentó la salida del jugador al declarar: "Si alguien quiere jugar en el Barcelona, tiene que vivir y respirar los colores del club con toda su alma".

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Elogios al comportamiento de Hamza y a su adaptación

No solo las capacidades técnicas de Hamza Abdelkarim cuentan con la admiración de los responsables del Barcelona, ya que los informes apuntan a que el club también valora su comportamiento y su profesionalidad, tanto dentro como fuera del campo.

El jugador se caracteriza por su personalidad tranquila lejos del terreno de juego, mientras que muestra una personalidad fuerte durante los partidos, y además ha mostrado disposición para trabajar bajo la dirección del entrenador Hans Flick y hacer todo lo que este le pida.

El proceso de adaptación de Hamza Abdelkarim a la vida en Barcelona ha transcurrido de forma positiva, ya que vive cerca de la ciudad deportiva y pone toda su concentración en el fútbol y en seguir progresando, mientras que prefiere mantenerse alejado de los focos fuera del campo.

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