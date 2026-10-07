El lateral izquierdo del Real Madrid provocó la segunda tarjeta amarilla a Ivan Perisic, de Croacia, en el minuto 79, por lo que el atacante tuvo que abandonar el campo con 1-1 en el marcador. En superioridad numérica, España logró el gol de la victoria en el minuto 88 por medio de Mikel Merino.

Cucurella se había cruzado en la trayectoria de Perisic en el momento decisivo, cayó al suelo tras un ligero contacto del croata, que hizo todo lo posible por evitarlo, y reclamó con insistencia una tarjeta amarilla para su rival. Finalmente, el árbitro belga Erik Lambrechts la mostró, y tampoco la revisión del VAR cambió nada.

"Si ves la repetición y observas lo que hace Cucurella: se mete por medio. Eso es inteligente", admitió el seleccionador de Croacia, Slaven Bilic, en Nova TV. Durante la rueda de prensa posterior volvieron a preguntarle por la escena, presuntamente decisiva para el partido, y dijo: "¿Quién no se enfada con Cucurella si no es de su equipo? Es un gran jugador, lo admiro. Defiende a su equipo con todo lo que tiene, pero, por supuesto, también provoca."

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La acción incluso llamó la atención de una leyenda alemana del tenis como Boris Becker, que comentó en X: "Otra vez Cucurella genera polémica. Fue una falta leve de Perisic, pero nunca una expulsión. Cucurella siempre provoca este tipo de situaciones". El propio español no era consciente de ninguna culpa ni intención: "Para mí está clarísimo: hubo contacto. No hay nada que objetar", dijo a los periodistas tras el pitido final.

En cualquier caso, su acción provocó la ira de los aficionados croatas, que después lo silbaron de forma constante. También en Alemania, Cucurella se convirtió en el blanco de los espectadores del estadio, que le reprocharon la mano en los cuartos de final de la Eurocopa 2024 que no fue señalada. Desde entonces, Cucurella es el villano cada vez que juega en Alemania.