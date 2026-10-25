Tras la alarmante actuación en el 0-0 ante el Schalke 04, la afición del Colonia volvió a dar rienda suelta a su frustración. Los gritos de «Wagner, fuera» resonaron con fuerza en el estadio.

Después de haber negado hace apenas unos días que hubiera inquietud en el entorno del club, Kessler cambió de tono. «Por supuesto que me lo tomo en serio, no hay duda. Es una situación muy emotiva», declaró al Kölner Express. Aunque el dirigente de 40 años considera que el equipo de Wagner va «en general por buen camino», reconoció: «Nos ha faltado creatividad en el último tercio y también generar peligro de gol y aprovechar las ocasiones. Por eso estamos decepcionados». Aun así, expresó su «pleno respaldo» a Wagner.

El técnico de 38 años lleva tiempo en una situación delicada. Ya antes de la victoria en el derbi contra el Gladbach, hace unas semanas, se había especulado con su destitución si el Colonia perdía el partido. Fue, además, su única victoria en los últimos seis partidos de liga. Es muy posible que el duelo del próximo fin de semana ante el Union Berlín, vecino en la clasificación, sea otro partido decisivo para el futuro de Wagner.

El 1. FC Colonia sufre importantes bajas por lesión

Con todo, no hay que pasar por alto que el Colonia atraviesa actualmente serios problemas de lesiones en ataque. Entre otros, le faltan dos delanteros a corto y largo plazo, respectivamente: Thijs Dallinga (26 años, rotura del ligamento cruzado) y Ragnar Ache (28 años, rotura de fibras musculares).

«Yo también reflexiono sobre ello y lo tengo presente en el trabajo diario», explicó Kessler, y subrayó: «Al final, lo que importa es el trabajo sobre el terreno de juego y conseguir victorias. Eso es lo que más cuenta para la gente».

El propio Wagner trató de destacar los aspectos positivos de la actuación del Colonia. «Puede que el punto sepa a poco», dijo. Pero, al menos, el equipo no encajó ningún gol por primera vez en su decimoquinto partido bajo sus órdenes. «El equipo lo hizo muy bien y acabó manteniendo la portería a cero», elogió Wagner. Son logros a los que hay que aferrarse. «Todavía estamos lejos de donde queremos estar», dijo a Sky, «pero estamos dando pasos en la dirección correcta».

«Las expectativas en este club son enormes», dijo Wagner al ser preguntado por el ambiente de inquietud. Sin embargo, su salida repentina no parece inminente, al menos por ahora.

Curiosamente, antes del partido de Bundesliga contra el Union, el Colonia también se enfrentará el martes al conjunto berlinés en la Copa de Alemania.