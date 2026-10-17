En una entrevista con Sport1 , el defensa central se pronunció sobre los rumores de que Kompany quería llevárselo al club más laureado de Alemania en el verano de 2024 y contó una anécdota al respecto. Por entonces, el belga acababa de dejar el FC Burnley, antiguo club de Esteve, para fichar por sorpresa en Múnich.

«La verdad es que no lo sé», dijo el jugador de 24 años sobre los rumores. «Pero tengo un recuerdo especial de aquella época y de los rumores que vinculaban a Kompany con el Bayern: hacia el final de su etapa en Burnley aparecían una y otra vez informaciones de que podía dejar el club. Después de nuestro último partido contra el Nottingham, cuando descendimos, le pregunté a Vince si se quedaría pese al descenso. En un primer momento me respondió que sí. Luego, cuando las conversaciones con el FC Bayern se pusieron serias en verano, me llamó expresamente para informarme».

Para Kompany, aquello fue una cuestión de «respeto», subrayó Esteve. «Porque habíamos tenido aquella conversación después del partido contra el Nottingham. No tenía por qué hacerlo. Pero eso demuestra aún más qué clase de persona es. Le tengo un respeto enorme».

Pese a un descenso estrepitoso: por qué el FC Bayern fichó a Vincent Kompany

Tras un ascenso fulgurante a la Premier League, el Burnley había vuelto a descender a la Championship sin pena ni gloria. Por entonces, el Bayern buscaba un sustituto para Thomas Tuchel, cuya salida al final de la temporada se había decidido con antelación. Tras una auténtica avalancha de negativas y un intento infructuoso de convencer a Tuchel para que continuara, la elección recayó finalmente en Kompany. El director deportivo Max Eberl había sido el principal impulsor de su llegada.

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Esteve, por su parte, siguió los pasos de Kompany hacia la Bundesliga hace unos meses. Después de un nuevo descenso del Burnley de la Premier League, fichó por el RB Leipzig, rival del Bayern, por una cifra que, según se informó, ascendía a 25 millones de euros más primas. También en el verano de 2025 habían circulado rumores poco concretos de que el francés estaba en el punto de mira del Bayern.

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Maxime Esteve se deshace en elogios hacia Vincent Kompany

El éxito de Kompany en Múnich, sin embargo, no sorprende a Esteve. «Ya en Burnley tuve claro enseguida que triunfaría en el Bayern. Quizá entonces no tenía con nosotros en Burnley los perfiles precisos en todas las posiciones para llevar su idea de juego a la perfección, como sí consigue ahora en el Bayern. Allí está funcionando realmente bien», afirmó. Y añadió: «Además, sigue siendo un entrenador muy joven que apuesta por un estilo de juego muy moderno. No me sorprende en absoluto el éxito que está teniendo en esta etapa». Esteve destacó también que Kompany siempre sabe «dar con el tono adecuado»: «Tiene una muy buena conexión con los jugadores, pero sin que sea demasiado estrecha y pueda causar problemas. Ha encontrado un buen equilibrio».

Esteve y Kompany volverán a verse el sábado, cuando el Leipzig visite Múnich. Tras el 2-2 en Augsburgo y el 3-3 en la Liga de Campeones ante el modesto Viking Stavanger de Noruega, el Bayern busca resarcirse. Antes de la jornada, estaba a dos puntos de la cabeza de la tabla (SC Freiburg y BVB).

Los sajones, por su parte, siguen esperando sus primeros puntos a domicilio. El RB sumó sus nueve puntos en casa. En sus últimos partidos, el equipo del entrenador Martin Demichelis logró una contundente victoria por 6-0 ante el Eintracht Frankfurt y un ajustado triunfo frente al PSV Eindhoven en la Liga de Campeones (1-0).